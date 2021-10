“Esto es un sueño hecho realidad. Estoy inmensamente feliz de lo conseguido. No puedo pedir más. Ahora solo me queda disfrutarlo”, manifestaba el lalinense Carlos Blanco tras terminar en la cuarta posición en la competición de Míster Universo disputada en la localidad de Marbella. El culturista dezana acudía a esta importante cita con el mal sabor de boca que le había dejado su sexto puesto en el pasado Mundial y sabiendo que aquí tendría todavía más rivales, pero en esta ocasión logró meterse en la final con los cinco mejores para terminar a un paso del podio.

“Desde que me hice profesional mi sueño siempre fue hacer una buena clasificación en un campeonato importante dentro de la liga. Para mí, los más importantes son aquellos en los que más premios se reparten y este es en el que más premios dan”, explicó tras la competición. “Ahora puedo decir que mi sueño está cumplido. Soy el hombre más feliz del mundo con esta medalla”,añadió en el mismo sentido.

Carlos Blanco reconoció su alegría tras verse en la selección final de cinco hombres dentro de su categoría, lo que depertó su ilusión por poder alcanzar el podio. “Siempre nos volvemos un poco avariciosos porque desde el momento en el que me enteré de que entraba en el top 5 parece que no llegaba y tampoco se puede ser así”, manifestó al tiempo que agradeció el apoyo de todas las personas que lo han animado en estos días, además de a su pareja, entrenador y patrocinadores. “Ahora mismo empiezo una nueva etapa en mi vida. Me voy a centrar más en lo laboral. Tengo algún proyectito entre manos y me voy a centrar más en mis chicos. Siempre hago todo al cien por cien, pero ahora podré hacerlo con más tranquilidad. No estoy diciendo que me vaya a retirar de la competición, solo que durante un tiempo me centraré un poco en mi trabajo”.