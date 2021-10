Intenso fin de semana el que se le avecina a la base del Balonmán Lalín a partir de hoy con distintos compromisos de ámbito autonómico. Desde hoy hay actividad con el play off de ascenso a la Liga Ouro do Vayro infantil masculino. Mañana habrá partidos mañana y tarde con los cuartos de copa del Upi Informática cadete masculino y el domingo por la mañana con el final del play off infantil. En Cangas y en Carballal, el Carpintería Jar juvenil masculino, el Coreti juvenil femenino, que comienza delante del Balonmán Xiria, y el Coreti infantil femenino también jugarán el play off polo ascenso. Y en Lugo, el Embutidos Lalinense infantil masculino también peleará por la categoría de Ouro del balonmano regional.