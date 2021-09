Tras dos victorias consecutivas, el Obradoiro Silleda se ha encaramado a lo más alto de la tabla del Grupo A-B de la Liga EBA desplegando un buen baloncesto. Sin embargo, su entrenador Denís Pombar escapa de los triunfalismos recordando que todavía queda mucha competición, aunque destaca el buen ambiente del vestuario del filial en este magnífico comienzo de la competición. “El nivel del grupo es muy alto tanto el de los que se mantienen como el de los que vinieron ahora. Dos de ellos están en dinámica de ACB todo los días y son chicos con mucha calidad. Además, el llevar tiempo jugando juntos pues se nota”, explica.

Preguntado por la importancia de los fichajes de Sergi Huguet y Vicente Garello, Pombar señala que “los dos aportan tanto al primer equipo como a nosotros. Son jugadores con diferentes procedencias pero tanto por calidad como por integración en el grupo, porque humanamente son los dos muy buenas personas, unido a su calidad facilita esa integración” El técnico del cuadro del González Fares quiere dejar claro que “son sólo dos partidos. Al final, influyen muchos factores. Por ejemplo, el Bosco contra el que nos enfrentamos el domingo tiene varios jugadores de fuera que no le llegaron, lo que les limita un poco. De todas formas, yo me quedaría sobre todo con que el grupo para el momento del año en el que estamos, con una liga que empezó tan pronto, está bastante unido para el poquito tiempo que lleva. Es una alegría empezar ganando pero yo me quedo con lo otro, esa unidad que de aquí en adelante esperemos que las cosas vayan poco a poco mejorando todavía más.”

El responsable del banquillo del filial obradoirista no está muy conforme con el calendario diseñado este año en la Liga EBA. Al respecto, Denís Pombar piensa que “va a ser un campeonato muy largo y muy duro. Empezó en el mismo momento que la ACB, casi un mes antes que LEB Plata y Oro, algo que me parece inaudito para una categoría que no deja de ser amateur”. Pombar se muestra, además seguro de que “en la mayoría de los grupos, o en todos, va a haber lesiones por la duración. Es una liga mucho más dura, también, en cuanto al nivel de los equipos que el año pasado no pudieron hacerse con extranjeros pero que este año sí lo han hecho. Se van viendo más jugadores africanos o europeos y eso da un salto de nivel”. Además, en cuanto a la división de grupos efectuada por la federación española, el entrenador del Obradoiro Silleda concluye que “al ser dos grupos serán más partidos, más desplazamientos y habrá que jugar después de seis horas de autocar, como vamos a tener este fin de semana después de viajar a Ávila. De todas formas, soy de los que pienso que nos viene una liga muy bonita, la verdad”. De momento, él y su equipo la disputan ya como líderes.