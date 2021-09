El Estradense anunció ayer por sorpresa un nuevo fichaje. No se aguardaban más refuerzos para el equipo de Alberto Mariano ni mucho menos que ese refuerzo fuese de un hombre que dejó el equipo al finalizar la pasada temporada. Edu Taboada regresa al Estradense tras un fugaz paso por el Arzúa y lo hace con ganas de volver a integrarse en el equipo y de ganarse a la afición con trabajo y goles.

“Hubo circunstancias que me llevaron a marcharme del Estradense en verano y, tras una experiencia en Arzúa que no fue de lo más agradable o que no fue como yo la tenía planeada, busqué la mejor manera de salir. Así fue como rescindí mi contrato y se acabó mi vinculación con ellos. Una vez libre, había que buscar equipo y surgió la opción del Estradense. Estoy ilusionado por volver a la que fue mi casa el año pasado”, manifestó el jugador en su presentación. Atrás queda también un fichaje por el Lugo que se barajó durante el verano. “Llevaba en Arzúa una o dos semanas cuando llegó una oferta del Lugo para que fuese para el Polvorín. Parecía que iba a ser que sí pero al final no llegaron a acuerdo entre clubes. Ahí ya no tenía nada más que decir. A partir de ese momento mi relación con el Arzúa comenzó a ir el declive hasta mi marcha”.

Edu apuesta ahora por pasar página y centrarse en el Estradense. “Una vez me desvinculé de allí tenía que pensar en equipos y opciones y, de las que se presentaron, no había dudas. No tuve que hablarlo ni con mi representante ni con mi gente de confianza. Tengo muy buen trato con el presi y en una llamada con él para otra cosa lo hablamos y me abrió las puertas a volver. Aunque había alguna opción más no me lo tuve que pensar. Tenía muchas ganas de volver a A Estrada”, explicó.

Edu se incorpora mañana a los entrenamientos y lo hará con mayor competencia en punta de ataque, una posición reformada tras su marcha con el fichaje de Borja Míguez –curiosamente otro delantero que también dejó el Estradense para irse al Arzúa y que volvió este año–. “Vengo a intentar sumar, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Al igual que el año pasado intentaré aportar lo máximo dentro de mis posibilidades y especialmente volver a ganarme a la afición. Entiendo que a lo mejor tengan una espinita clavada conmigo. Intentaré trabajar mucho y meter goles para recuperar el cariño que tenía el año pasado de la afición del Estradense”.