Tras su derrota en Ponteareas en la primera jornada, el Estradense intentará mover hoy su casillero de puntos. Lo hará a partir de las 12.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada en un partido que los enfrenta al Barco, un equipo llamado una temporada más a pelear en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Javi Rey comenzó además bien su nuevo proyecto, con una victoria por 2-1 contra el Silva.

“El Barco es uno de los favoritos a todo y cuenta con un equipo de mucho nivel. Lleva varios años buscando play off o incluso el ascenso pero por el momento se les resiste”, explicó Alberto Mariano al analizar el rival de hoy. El técnico sin embargo destacó la necesidad de hacerse fuertes en casa para terminar logrando el objetivo de la permanencia. “Queremos sacarnos el mal sabor de boca de la primera parte del pasado domingo y hay que intentar sumar nuestros primeros puntos. Llevamos tres temporadas en Tercera y en todas ellas comenzamos perdiendo. No estamos preocupados ni en tensión. Sabemos que el nivel real de los equipos no se puede valorar hasta pasar unas diez jornadas pero sí que sería importante sumar y salir de zona peligrosa”, afirmó.

En cuanto al partido, Mariano apuesta por mantener sus señas de identidad. “Si competimos al máximo vamos a tener siempre oportunidades de ganar. Solo debemos pensar en eso, en jugar a nuestro máximo nivel y concentrados”. Para este partido Alberto Mariano contará con cuatro bajas. Juanín está fuera por sanción, mientras que Migui y Cote, por lesión. Uriol por su parte está a la espera de recibir el alta.

Este partido es el debut de los rojillos esta temporada ante su afición. El club ha decidido mantener el horario de las 12.00 horas, siguiendo la línea del final de la temporada pasada, con buenas entradas y buenos resultados en el Municipal.