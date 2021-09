Un futbolista de otro siglo

Ilusión

“A nivel personal estoy con mucha ilusión y con ganas de jugar. En verano había días que incluso pensaba en dejarlo. Además, con Paco estaba muy cómodo. Pero, después de hablar con Óscar, me animé y ahora ya estoy a muerte. Además, físicamente me encuentro súper bien. Hace años que no estaba así, y sin molestias de ningún tipo. Luego ayudan los compañeros. La gente joven se adaptó rápido, hay un gran grupo y Óscar es un entrenador muy cercano. Hay cosas que explican por qué jugadores como Moro, Jorge o Santi están con nosotros”.

Nuevo entrenador

“Son dos manera diferentes de ver el fútbol sala comparado con Paco Garabal. Óscar nos pide más dinamismo, más velocidad y presión. Luego, en la manera de jugar, usamos los mismos sistemas. En esto está todo inventado pero Óscar trajo nuevos matices. Creo que vamos a ser un equipo vistoso y agradable de ver. Vamos a tener más balón. Con Paco éramos más precavidos y en muchas ocasiones defendíamos y buscábamos la contra. Este año la idea es ir arriba, sea contra el rival que sea”.

Listón alto

“Será difícil repetir lo del año pasado. Nuestro objetivo es la permanencia sin renunciar a nada. Somos un equipo hecho con jugadores de la zona y sin cobrar nadie, no podemos tener otro objetivo. Nos vamos a enfrentar a rivales con presupuestos mucho mayores con jugadores de cobran. Sin embargo, no vamos a pensar como un equipo pequeño ni vamos a renunciar a nada”.

Liga atractiva

“Es una categoría bonita con equipos consagrados e históricos. Como el antiguo Caja Segovia, que fue campeón de liga y va a venir a jugar a A Estrada. Jugamos contra el equipo de Valladolid, una ciudad con unos 400.000 habitantes. Es bonito estar ahí pero también complicado para nosotros”.

Mérito del club

“Antes con Rebo y Álex y ahora con Rafa y César, las directivas están siempre cerca nuestra y todo son facilidades y buen rollo. Por eso da gusto estar en este equipo, que no para de crecer. Todo lo que pueda decir de esta directiva se queda corto porque estar en Segunda B no es fácil. Hacen muchas cosas pequeñas y grandes para que todo funcione perfecto. Con los años valoro mucho el trabajo que hacen los directivos. Durante mucho tiempo lo veía en casa con mi padre y no lo valoraba”.