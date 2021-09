Cristóbal Dios no seguirá compitiendo al máximo nivel. El laureado triatleta de A Estrada utilizaba ayer la redes sociales para hacer pública su decisión de abandonar el triatlón de Elite este verano. En su comunicado señala que “el Desafío Islas Cíes será mi última competición como deportista élite. Ha sido una decisión muy meditada y muy difícil, pero es el camino que debo seguir. Sólo me salen palabras de agradecimiento. Gracias a toda la gente que me ha apoyado, a todos los que me han hecho crecer y creer. Gracias a mi familia y patrocinadores, que siempre me han ayudado en todo… A todos ellos ¡Gracias! ¡Vamos a por ese último baile!”.

Lo cierto es que la vida personal de Cristóbal Dios ha cambiado mucho este año y con él sus principales objetivos a nivel de competición. El triatleta estradense ha comenzado a trabajar como conductor de ambulancia, una nueva responsabilidad que ha mermado su tiempo para dedicar a los entrenamientos en un deporte tan exigente como el triatlón. En este nuevo marco, Cristóbal Dios había apostado por bajar un peldaño a nivel deportivo, pero finalmente opta por el abandono de una carrera plagada de triunfos tanto a nivel nacional con internacional.

El estradense ha pasado en los últimos años de competir por toda España e incluso fuera de ella, a centrarse en competiciones cercanas con un nivel de exigencia menor, en las que sin embargo ofreció un gran rendimiento. Así, venció en el Northwest Triman de As Pontes y también en el triatlón de Ribadeo. Además, fue tercero en el Triatlón de Camiña, tercero en el Desafío Castilla León y cuarto en el Campeonato Portugués de Triatlón de Media Distancia. Sin olvidar que en los últimos años llegó incluso a vencer una prueba de tanto prestigio como es el Half Triathlon Pamplona Iruña y subir en diversos podios en la Copa de España y otras importantes pruebas nacionales.

Cristóbal Dios afronta ahora el tramo final de su vida deportiva compitiendo en la Ría de Vigo y lo hace con un objetivo claro, el Triatlón Desafío Islas Cíes, una competición que ganó los últimos cuatros años y que aspira a ganar por quinta vez en lo que sería el broche de oro perfecto a su trayectoria. Será el próximo domingo cuando Cristóbal Dios busque prolongar su buena racha en esta prueba, en la competición que cierre para él muchos años de sacrificios y de esfuerzos como deportista de élite.

Broche de oro