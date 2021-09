Alberto Mariano: “Fue decepcionante”

Alberto Mariano no está nada satisfecho con el inicio liguero del Club Deportivo Estradense. El técnico rojillo considera frustrante la derrota por la mínima en casa del Juvenil de Ponteareas. “Fue decepcionante. Regalamos la primera parte y luego en la segunda estuvimos bien. Ellos hicieron su partido, fuimos capaces de meter un gol que nos anularon, y no pudimos remontar. Es una pena”, indica Mariano. Añade que “en la primera parte no fuimos capaces de adaptarnos al campo, los controles salían largos, la circulación era lenta y ni siquiera en la presión, uno de nuestros puntos fuertes, estuvimos bien salvo en los últimos 10 minutos. Yo creo que se nos fue el partido”.

El técnico rojillo no cree que la pretemporada tan extraña vivida por todos los equipos tenga que ver con la derrota porque “aunque el resultado pueda parecer lógico, eso no lo justifica. No salimos como teníamos que hacerlo y lo que habíamos trabajado cuando empezamos a hacerlo empezamos a tener ocasiones de gol con una facilidad grande. De todas formas, en esta categoría y nosotros después de dos años en ella, ya tenemos que saber que tenemos que salir con ese punto de concentración que no tuvimos en Ponteareas”. De todas formas, tampoco quiere restarle valor al rival que el domingo les superó por la mínima porque “ellos hicieron su partido y en un partido fuera de casa se puede perder y no pasa nada, entre comillas. Pero yo no estoy contento porque el equipo no dio su nivel o por lo menos no dio el que yo creo que tiene que dar para tener rendimiento”.

Mejoría

A pesar de lo sucedido, Alberto Mariano cree que queda mucho margen de mejora. “Esta claro que en esta categoría cualquiera te pinta la cara y nosotros si hubiésemos salido en la primera parte como en la segunda, el resultado hubiese sido diferente. Estoy fastidiado por que creo que pudimos haber hecho más”, explica el técnico.

Y en cuanto a las novedades de esta temporada, el entrenador del Estradense manifiesta que “pudimos probar a pocos nuevos pero los vi bien. Dieguito, bien; Borja fue el que metió el gol y sigue en su línea, y yo creo que todos nos van a dar cosas. Tienen ritmo, ganas y hambre. Además, le dieron una vuelta de tuerca a lo que había en el campo y eso es positivo porque eso fomenta la competencia y nos hace mejorar a todos”. Sin embargo, Cote no llegará a tiempo para el debut en casa por su lesión pero el resto sí podría estar para el estreno rojillo en el Novo Municipal.