Los ocho clubes de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes que esta temporada militarán en Segunda Autonómica viven días de dudas, nervios e ilusión. No hace falta decir que ha sido una pretemporada atípica para todos ellos. Año y medio después de que el Covid obligase a cancelar todas las competiciones, el fútbol comarcal se prepara para su regreso y en muchos casos esta vuelta no ha sido fácil. Después de tanto tiempo y con una pandemia por el medio el mundo ha cambiado mucho y también la vida personal de muchos entrenadores, futbolistas, directivos y aficionados al fútbol de casa.

Esos cambios se han dejado notar en la mayor parte de los equipos de la zona. Hay nuevos proyectos con nuevos entrenadores, plantillas que han tenido que confeccionarse de nuevo y muchas dudas sobre la competición, las restricciones sanitarias, el estado físico de los jugadores después de tanto tiempo parados y, en definitiva, de si todo volverá a ser como antes o el fútbol comarcal también se ha dejado algo por el camino con el paso de la pandemia. Esas y otras dudas la hablamos con los protagonistas de este espectáculo.

Silleda.

Los de Outeiriño iniciaron esta semana los entrenamientos a las órdenes de Lolo Maceira, el hombre que ya dirigía el equipo en el momento del parón. “La base es la misma de hace dos temporadas con alguna incorporación y, especialmente, con la llegada de dos generaciones de juveniles al fútbol sénior”, explica el técnico. Quintana, portero llegado del Lalín, y los ex del Bandeira Álex, Nico y Rafa son los fichajes. En cuanto a los juveniles, el entrenador espera quedarse con cinco de ellos entrenando con el primer equipo. En el objetivo, apunta a pelear por el ascenso, aunque señala a otros candidatos como el Vea. “Todo va a depender de cómo logren reforzarse los rivales”.

Lamela.

El estradense David Simal fichó como entrenador del equipo de Mularedos hace más de un año y todavía no ha debutado

en partido oficial. “Después de dos años parados nos costó empezar. Hubo que confeccionar una plantilla nueva y ahora mismo tenemos una mezcla de jugadores que ya estaban con otros varios que están a prueba”, explicó. El equipo trasdezano inició ya los entrenamientos y la meta es terminar con una plantilla de unos veinte jugadores. Contaban con varios fichajes apalabrados, aunque finalmente la creación del Sp. Estrada hizo que varios cambiasen de opción. Simal no prefiere no marcar un objetivo a su equipo, especialmente al no conocer todavía el sistema de competición. Destaca sin embargo la “ilusión” que transmiten tras tanto tiempo parados.

Cogal Rodeiro.

El equipo dezano ha convencido a un veterano de los banquillos de la zona, Román Blanco, para hacerse cargo del proyecto a pesar de contar con ofertas de categorías superiores. “Llevo 17 años seguidos entrenando y me apetecía más entrenar en un sitio cerca de casa”, afirmó un hombre que tiene mucho trabajo por delante. La plantilla está en fase de formación, de momento con varios veteranos como base. La idea es crear un equipo con 18 o 19 jugadores, aunque reconoce que no será una tarea fácil a estas alturas. El técnico se marca como único objetivo “ir partido a partido”. Iniciaron en la noche de ayer los entrenamientos.

Cruces B.

El Cruces de Segunda Autonómica estrenará esta temporada su calidad de filial tras una unión con el Piloño que generará un equipo A en Primera Autonómica. Ahora mismo el club cuenta con unos 35 jugadores que se repartirán entre ambos equipos. El objetivo es que unos 18 o 19 se queden a las órdenes de Imanol en el primer equipo y resto pasen al equipo de Segunda. En los próximos días, Manolo Camino se incorporará como entrenador.

Estradense B.

Otro filial, en este caso de nuevo entrenado por Marcos Piñeiro “Pacheco”, que cumple su quinta temporada en el equipo. Han comenzado con unos 35 jugadores, aunque nueve de esas fichas son de hombres que entrenan habitualmente con el primer equipo. “En unos diez días tenemos que empezar a recortar la plantilla. Por mí me quedaba a todos pero solo podemos tener jugadores entrenando con ficha”, lamentó. Pacheco desconoce el nivel que puede dar en Segunda un equipo muy joven y con nuevos jugadores que cambian el perfil, con menos toque y más verticalidad.

Vea.

José Antonio Fernández continúa al frente de un equipo que ha perdido jugadores. “Tuvimos unas siete bajas que fuimos cubriendo poco a poco, de momento con cinco altas. Ahora mismo tenemos una plantilla un poco corta pero seguimos buscando refuerzos”, explica. Entre sus incorporaciones destacan tres jugadores de la zona de Vea que salen de juveniles: Abel, Brais Lareo e Iván. Llegan además Mamadou (Berres) y Dani (Cacheiras). El nivel de juego de un equipo rejuvenecido se verá durante la temporada.

Berres.

José Manuel Vinseiro es el nuevo entrenador de un Berres con una plantilla casi nueva en su totalidad. Pedreira, Chispa, Carballo, Magariños y Jorge son los únicos que continúan. Han llegado Xenxo, Rubén, Mosquera, Escudero, Aitor, Xiao, Héctor, Iago y Mateus. Continúan buscando refuerzos que permitan dar profundidad a la plantilla. “Nuestro objetivo inicial, con un equipo tan nuevo, es la permanencia. A partir de ahí, intentaremos quedar lo más arriba posible”, afirmó. “El equipo de momento tiene buena pinta y está trabajando bien”.

Laro.

El equipo dezano inició los entrenamiento el 27 de agosto con Estrella como entrenador. El Laro ha conseguido mantener la plantilla con la que esperaban salir a competir con un único pero imporante fichaje, el excapitán del Lalín Suso. “Es complicado marcarnos un objetivo. Nos gustaría estar arriba y la gente está con muchas ganas pero hay muchos factores que pueden cambiar todo. Habrá lesiones después de tanto tiempo y puede haber confinamientos. En una competición de grupos, algo así marca una temporada”.