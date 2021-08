“Esta es una carrera de diez a la que no le falta detalle”

–Corremos en casa, y eso siempre es especial. Lo haremos en un recorrido muy exigente, como siempre, que hay que llevar muy preparado. Sin embargo, mi preparación este año no es la idónea por diferentes circunstancias. No estoy al cien por cien pero corriendo en casa siempre se sale a dar todo lo posible. Lo importante es disfrutar al máximo el recorrido y sacar lo mejor que tienes dentro. Esto es un Campeonato de España y aquí está lo mejor de lo mejor.

–¿Cómo ve un recorrido que los de casa conocen bien?

–Son tres puertos de montaña bastante duros. A medio recorrido está la zona más técnica, que también va a hacer mella en muchos participantes que pueden no contar con ella. Esa zona castiga mucho si no guardas fuerzas para la parte final. Ese final es de lo más lento del recorrido pero como llegues un poco tostado, con las fuerzas un poco justas, lo pagas.

–¿Cómo compara esta carrera con otras del Open de España que han disputado?

–Creo que la carrera que tenemos en Lalín destaca por su exigencia y por su dureza. Es un recorrido que suelo hacer varias veces al año y lo conozco a la perfección. Lo mejor es que tiene un poco de todo. Tiene ascensiones duras, bajadas técnicas y rápidas, zonas técnicas... Es un recorrido para disfrutar pero también para ir con cuidado.

–¿Cómo ve sus opciones y las de su equipo, el Extol MTB Team?

–Nunca se sabe. Aquí en Galicia tenemos grandes corredores. En Máster 30 por ejemplo hay gallegos que van a estar delante. Gente que está mucho mejor que yo. El ciclismo es un deporte constante y tienes que mantener entrenos o no vas a poder estar disputando. Eso es lo que me va a pasar a mí. Delante no podemos quedar todos. En cuanto a mis compañeros, veo a tope a Miguel Arias. Está muy bien. También Javi Busto, aunque en su caso compite en una categoría más complicada. Él está con los profesionales. Abel en Sub-23 seguro que también estará entre los cinco primeros, igual que Miguel entre los Máster 40. Yo si me meto entre los siete primeros en Máster 30 ya me conformaría. Me da pena porque es la carrera de casa y no la puedo disputar como me gustaría.

–¿Cómo valora la celebración de este Campeonato de España en Lalín?

–Dice mucho de una prueba que te admitan para ser Campeonato de España. Dice que tiene de todo y que se hicieron las cosas bien. Esta es una carrera de diez a la que no le falta detalle. No es nada fácil organizar una carrera así. Hay que marcar muchos kilómetros de monte y el circuito en Galicia es complicado tenerlo bien al cien por cien. Hay que estar limpiando continuamente. Es un handicap que tenemos en el norte. También tiene la ventaja de lo verde que está todo comparado con el sur de España.

–Luego toca vender lo que tenemos a los visitantes.

–Lo bonito que tenemos y nuestra gastronomía. Todos con los que hablé, con mucha gente que lleva aquí toda la semana entrenando, me hablaron genial, tanto por el recorrido como por el pueblo.

–¿Cuándo comenzó usted en el mundo del BTT?

–Empecé con doce años, aunque mi profesión no me permite estar metido al cien por cien ahora mismo. Por el medio hubo algún año incluso que no pude competir. Diría que competir en serio lo hice desde los 18 y ahora tengo 30. Soy Máster 30 de primer año. Espero que vengan años en los que pueda dar más guerra que este. Solo me queda la espina de no poder estar al máximo en el Campeonato de España que se celebra en casa. Tenía mucha ilusión depositada en esta competición pero esto no deja de ser un hobby y el trabajo va primero.

–¿Con qué resultado se queda de todos estos años?

–Hace dos años, el quinto puesto élite en el Open de España de Lalín. Era una época en la que estaba muy bien.