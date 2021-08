El alcalde de A Estrada, José López Campos, y el edil de Deportes, Ismael Pena, realizaron ayer una recepción oficial al ciclista estradense del Tavira, Álex Marque, después de su brillante tercer puesto en la pasada Volta a Portugal. En él le hicieron entrega de una placa de recuerdo y agradecimiento.

“Todos seguimos tu trayectoria desde hace años pero lo que nos hiciste vivir estas semanas fue algo diferente. Después de tantos años encima de la bicicleta y teniendo en cuenta lo exigente que es este deporte, eres una muestra de los valores que le tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Vivimos en un mundo en el que todo es más fácil, más sencillo y más inmediato pero al final el esfuerzo y el trabajo tienen su recompensa y en tu caso creo que se visualiza perfectamente ese esfuerzo, dedicación y autoexigencia”, afirmó el regidor durante el acto. “Es algo que nos hace reflexionar a todos y nos permite darnos cuenta de lo importante que es tener valores como los tuyos”.

“A lo mejor no tenemos que explicarle a los jóvenes lo que es importante en la vida mirando a grandes figuras del deporte mundial. A lo mejor al lado de casa tenemos héroes de verdad, héroes de carne y hueso. En este caso tú eres uno de ellos y para nosotros es un orgullo que seas un estradense y lleves la bandera de A Estrada por el mundo con esa humildad y profesionalidad”, añadió.

“Estoy encantado de estar aquí y de que me abran las puertas del Concello. Siempre te hace ilusión un reconocimiento en tu casa. Hacer también este logro como vuestro porque siempre estáis apoyando las escuelas y formando a niños. Miro atrás recuerdo que yo también salí de aquí. Es importante ese apoyo desde los inicios. El otro día por ejemplo leí una noticia que me alegró mucho sobre las pistas de atletismo”, manifestó un Marque que agradeció las muestras de apoyo. “Sé que muchos estradenses estuvieron siguiendo la Volta desde casa. Estos días salgo a la calle y recibo el cariño de la gente que me estuvo siguiendo y solo tengo palabras de agradecimiento para todos”.

“Me sentía como un superhéroe durante la carrera vestido de amarillo porque es algo que te identifica como líder de la Volta, algo que muchas veces peleas y no logras. En mi caso no ganaba desde China en 2018. Siempre es una sensación muy bonita”, manifestó el ciclista.