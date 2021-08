El Disiclín Balonmán Lalín ha tenido que entrar en cuarentena por culpa de un positivo por COVID detectado dentro de su plantilla. Este positivo afecta también al Teucro de Pontevedra, ya que el jugador que ha dado positivo disputó el partido de la Supercopa que enfrentó a ambos equipos el pasado viernes. Fue el equipo de la capital del Lérez el que anunció en la mañana de ayer la situación. El Balonmán Lalín por su parte se mantuvo durante toda la jornada en contacto con el Sergas para conocer las medidas que debían tomar al respecto. Finalmente, a media tarde emitieron un comunicado confirmando la noticia avanzada desde Pontevedra.

“Debido al positivo de un jugador, el cuadro de jugadores y cuerpo técnico del Disiclín Balonmán Lalín que participó en el partido del pasado viernes se encuentran en cuarentena preventiva, esperando las respectivas PCR y sus resultados. Se suspenden temporalmente los entrenamientos de dicho equipo”, explicaban. Esta cuarentena obligará a confinarse a buena parte del equipo, aunque no a todos. Los que ya han pasado el COVID o los que tienen pauta completa de vacunas no tendrán que hacerlo. El plazo de esta cuarentena es de diez días. El domingo está previsto que realicen nuevas PCR. En caso de que no surjan nuevos positivos, en este semana podrían regresar a los entrenamientos el lunes o martes. Durante los próximos días los confinados tienen previsto realizar entrenamientos online.

Desde el Teucro explicaron el domingo el Sergas les comunicó que debían permanecer en cuarentena hasta recibir resultados negativos de las pruebas PCR. Ante este aviso, decidieron realizar un confinamiento preventivo, que derivó en la suspensión de todos sus entrenamientos y partidos amistosos.

En cuanto al equipo que dirige Cacheda, no tenía previstos partidos a corto plazo. Su siguiente compromiso sería la final four de la Supercopa, que está calendado para los días 4 y 5 de septiembre.