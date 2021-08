“Por mi mente pasaba la opción de ganar, pero también tenía los pies en el suelo”

–No podíamos pedir mucho más. Antes de comenzar la Volta habríamos firmado el haber ganador la etapa reina, ser terceros y ser protagonistas todos los días. Uno siempre quiere ganar pero hubo dos rivales que estaban un poco mejor. Moreira estaba súper. Sería el justo vencedor de esta Volta pero tuvo esa pérdida de tiempo en la caída.

–¿Cuál era realmente el objetivo del Tavira antes de empezar?

–El objetivo era intentar llevar a Gustavo a la victoria. El ataque que hice en la Torre era realmente para poner a trabajar a los otros equipos y que él fuese más descansado. Hablé con él y decidimos que era lo mejor pero me dejaron ese espacio y fue suficiente para llegar y vestirme la camiseta amarilla. Luego tuvimos el positivo por Covid de Emanuel y él y su compañero de cuarto tuvieron que abandonar. Eso y la caída de Gustavo nos pusieron las cosas en contra. Nos obligó a repartir el trabajo entre tres compañeros, que controlaron la carrera de maravilla esos días de amarillo. El equipo sin embargo llegó con mucho desgaste a las últimas etapas pero, que nos quiten lo bailado.

–Viendo declaraciones suyas esos días se le veía pidiendo un relevo de otros equipos al frente pero no surtió mucho efecto.

–Sí, era la manera de desahogar un poco al equipo. Necesitábamos que asumiesen otros. Incluso dejamos llegar aquella fuga en la que iba Freitas pero no pudo salir de líder. Le dejábamos ventaja a los escapados con distancia en la general. Era una forma de dejar que el equipo descansase un poco.

–Dio la sensación de que les pesó incluso el tener que llevar tantos días el amarillo.

–El amarillo nunca pesa. Está claro que cambiaría mucho la situación teniendo a Emanuel y a Livramento. Ahí ya no pasaría por nuestra cabeza entregar el amarillo pero era táctica de equipo. El día que se puso Reis por ejemplo de líder quedé de segundo con poca diferencia. Es cierto que ahí estaba en una posición privilegiada. Lo estaba sin embargo más cuando me coloqué líder con Gustavo segundo. Ahí se abría mucho el juego. A nivel táctico era ideal para nosotros pero no tuvimos suerte. Podíamos haber jugado las dos cartas.

–Hablando de Gustavo, su trabajo a partir de esa caída para ayudarlo a usted fue destacado.

–Dio el 200 por cien La jornada de la llegada a la Guarda, cuando atacaron Federico y Amaro, iba muy tocado. Sufrió mucho para llegar allí y lo hizo por mí. Porque soy un amigo y un compañero. Ese día nos pudo haber caído mucho tiempo y gracias a su trabajo seguimos en carrera. Ese trabajo es algo de lo que siempre estaré agradecido, igual que el que hizo el resto del equipo. Sin ellos no habría hecho camino.

–Luego llegaron las dos últimas etapas de montaña en las que se decidía todo. ¿Cómo las enfocó?

–Sabía que tenía que ir al ritmo que ellos iban a poner. La idea del Porto fue endurecer la carrera en los penúltimos puertos. Iban a quemar sus cartas en estos duros puertos para intentar dejarnos a mí y a Moreira. Sabía que tenía que agarrarme con uñas y dientes. Eso me pasó un poco de factura el día de la Senhora da Graça. Gasté muchas fuerzas para mantenerme entre los primeros. Pasamos solo cinco o seis elementos por delante. Fueron balas de más que gasté y en la subida final lo noté. Por un momento sin embargo tuve las cosas de cara. Vi las intenciones del Porto y fui a por Brandao y Joao, que iban por delante. Ellos querían colaboración pero no me tocaba. Mientras tiró Joao fuimos bien pero al abrirse, Joni comenzó a hacerme cambios de ritmo y lo tuve que dejar ir. Ese ritmo no era el que me convenía.

–Fue una etapa con tácticas y decisiones que sorprendieron.

–Ellos tiraron para cansar a Carvalho y a Fred, para que Moreira se quedase solo. Ahí arrancaría Amaro. A mí me venía bien estar delante a la espera de Amaro pero no les salió bien, con un súper Moreira que incluso les sacó tiempo. Ahí me tocó intentar aguantar su ritmo pero tenía que hilar muy fino. Si me pasaba intentando aguantar la diferencia podía ser mayor al final. Creo que me dejé todas las fuerzas en el puerto anterior, pero me agarré con uñas y dientes hasta el final.

“Fue una pena no llegar a los últimos días con un poco más de fuerzas”

–Y para acabar una crono en la que logró escalar dos posiciones para terminar subiendo al podio como tercero.

–La crono tenía dos partes. La primera te obligaba a acabar con el mejor tiempo pero luego había una segunda con mucha bajada y en ese aspecto Rafael Reis es de los mejores del ciclismo internacional. Yo le digo siempre que es un kamikaze, porque baja muy rápido. Al final la crono se ganaba en esa última parte tan rápida. Si arriesgas y te sale bien tienes mucho ganado. Por mi parte creo que hice una buena crono. Fui cuarto y me defendí bien. Eso me permitió alcanzar el podio que creo que fue un bonito final para esta Volta.

–En algún momento en todos esos días pensó que podía ganar esta Volta?

–Sí, claro que sí. Piensas que Efapel y Porto pueden llegar a anularse entre ellos. Tenían una guerra abierta entre ellos y eso me beneficiaba mucho. Fue una pena no llegar a los últimos días con un poco más de fuerzas. Tuvimos que dar la cara en muchos momentos y todo juega. Era además un trazado con todos los finales en alto, algo que no me beneficiaba. Por mi mente pasaba la opción de ganar pero también tenía los pies en el suelo. Sabía que me lo iban a poner muy difícil, como así fue.

–En esta Volta se vio a un gran Álex Marque, luchando cara a cara con los mejores. ¿Qué sensación le deja a usted?

–Me deja un gran sabor de boca. Desde 2018 en China se me resistía la victoria y fue bonito volver a ganar y verme ahí de nuevo. La parte psicológica es el 60% del rendimiento deportivo. Verme ahí, con el equipo motivado y con toda la gente que me apoyó, te lleva a exprimirte a tope.