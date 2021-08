El Estradense sigue adelante en la Copa Federación tras derrotar ayer desde el punto de penalti, y en la prórroga, al Compostela tras firmar un empate sin goles en los noventa minutos reglamentarios.

La primera parte terminó en empate a cero pero pudo caer para cualquier lado. El choque comenzó con un ritmo muy alto, lo que hizo que las ocasiones se sucediesen. La primera fue para los locales, con un robo de Dieguito en posiciones peligrosas que no supo definir en el área. La respuesta visitante llegó poco después. Primo aprovechó un despiste de la zaga local para plantarse solo ante el meta Coke, que le ganó en el mano a mano. Todavía en el tramo inicial del partido, Salgado tuvo la más clara de la primera parte. El centrocampista encontró carril abierto hacia la portería del Estradense pero su disparo se estrelló en el larguero.

Cuando el ritmo del partido comenzaba a descender, Juanín tuvo la suya, con un buen centro de Óscar que remató de forma acrobática. El remate lo saco Pato con apuros. El choque cambió a partir de ahí. Hubo mucha lucha y menos presencia en las áreas, con solo un par de faltas peligrosas para los visitantes que no supieron aprovechar. El paso por vestuarios sentó bien a ambos equipos y al partido. El Compos dio un paso adelante intentando plasmar su mayor categoría en el marcador y eso dejó al Estradense el papel de dominado en busca de una contra. Las mejores ocasiones fueron de inicio para los visitantes, siempre bien respondidas por Coke, Carabán y Martín en los metros finales. El Estradense terminó jugando el final de los noventa minutos metido en su campo ante un rival que me mostró falta de ideas y escaso de fuerzas. Los de Rodri tuvieron sin embargo una gran oportunidad, pero Primo no aprovechó un regalo.

Con este guión el partido terminó muriendo sin goles, lo que mandó la eliminatoria a la prórroga. Y fue a los tres minutos de la prolongación cuando un derribo inocente de Guille Torres sobre Migui permitió a Brais Calvo lograr desde el punto de penalti el tanto que decidía la eliminatoria.