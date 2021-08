La promesa del trail gallego

Después de jugar durante varias temporadas al fútbol en la Escola de Fútbol Lalín, Agulló se dio de cuenta de que realmente no era su pasión. “Llega un momento en el que te das cuenta para lo que vales y para lo que no y el fútbol no era lo mío”, señalaba el atleta. Sin embargo, destacaba por su velocidad en carrera gracias a su resistencia. Fue entonces cuando su padre, Antonio, también inmerso en la práctica del trail, le animó a probar, lo que terminó por convencerle.

Vistas sus buenas cualidades para este deporte, a finales del 2020 se presentó a las pruebas para la Selección Gallega en Vigo. Tres días después recibió la noticia de que lo habían cogido y, a pesar de que ya había estado preparándose con un entrenador, se incorporó al GTR para poder entrar en la selección y reforzar así su entrenamiento. Forma parte de una saga familiar de destacados atletas, los Agulló de Vilatuxe.

Aunque una lesión en el pie lo mantuvo dos meses y medio apartado de las carreras, se fue recuperando poco a poco para poder participar precisamente en el Trail de Vilatuxe de este año. Agulló afirma que le costó reponerse, pero finalmente quedó de primero en su categoría. Según él, es una carrera que tiene partes complicadas, pero que en general es asequible. “No es una carrera demasiado dura, pero al celebrarse en junio me costó más que si se hiciese ahora”, indicaba el atleta, incidiendo en que ahora ha entrenado más y se encuentra más en forma.

Muy competitivo

Si algo destaca especialmente el joven, es la compañía cuando sale a correr. “Siempre que voy con los compañeros de mi equipo me lo paso muy bien, me llevan a conocer muchos lugares”, comentaba Agulló. Además, su padre y algún familiar más también son integrantes del GTR Galaico Trail Run.

Hay otra cuestión que le entusiasma y son las competiciones, ya que él mismo se define abiertamente como “muy competitivo”. Agradecido con su entrenador, sus compañeros y, por supuesto, su padre, Vicente Agulló de la Fuente continúa entrenando con su equipo a la espera de que llegue alguna posible convocatoria para el Campeonato de España.