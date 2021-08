El Disiclín-Balonmán Lalín comenzó ayer la pretemporada a las órdenes de Pablo Cacheda para afrontar una campaña en la que regresará a la categoría natural de los últimos años tras la experiencia de la última en la división Plata. El plantel mantiene buena parte de su estructura y solo está pendiente de la continuidad de dos veteranos como el lateral Roberto Álvarez y el portero Durán. El club cuenta con ellos, pero el míster reconoce que serán bienvenidos siempre que estén dispuestos a “asumir un rol más secundario” en la competición. Cacheda es consciente de lo que aportan ambos, aunque avanza que el equipo debe aprovechar esta campaña para renovarse y dar más protagonismo a jóvenes como Juan Lago, Pedro Toimil o Azurmendi. Es, en definitiva, una ley no escrita en el deporte: los veteranos deben dar paso a los que vienen por detrás, máxime en una plantilla donde destacados jugadores rebasan la treintena.

Cacheda está satisfecho con la plantilla, si bien alerta de que quizá la defensa sea el punto débil para una temporada que arranca el 26 de septiembre a domicilio contra el Carnes do Ribeiro, en Ribadavia. El técnico apunta a este plantel como uno de los llamados en pelear por la parte alta de la clasificación junto a otros como el Xiria de Carballo, OAR y Reconquista de Vigo. Son equipos, subraya, que se reforzaron con jugadores de nivel y la incógnita, dice, será ver en qué condiciones ale a competir el Chapela sin Fran Teixeira. La marcha de Aser y la posible de Roberto Álvarez [ayer ni él ni Durán acudieron al entrenamiento por motivos personales y su salida o continuidad podría conocerse en días] deja un equipo más vulnerable en defensa y en este sentido Cacheda reconoce que “algo habrá que hacer porque efectivamente en defensa quedaríamos más cojos”.

Para el técnico lalinense esta temporada hay que tomársela con calma en el sentido de no ponerse el ascenso como única meta pues podría engañoso. “En primera hay 96 equipos y solo ascienden tres”, arguye, al tiempo que pide que se miren los presupuestos que manejan muchos clubs y se comparen con el del Lalín. “Por último, lamenta que en este grupo, de 16 equipos, la federación haya metido a los cuatro canarios por los costes que suponen para el club los desplazamientos y el esfuerzo que implica para una plantilla no profesional gestionar los viajes a las islas.

Lalín Arena

El Disiclín comenzó ayer a preparar la temporada en el gimnasio del Arena y luego se trasladó al pabellón para completar esta primera sesión, después de que los jugadores se sometiesen a test PCR de coronavirus. Los tendrán que repetir para el partido de copa, del viernes, contra el Teucro. “Es una vergüenza que después de dos meses y medio sin actividad en el Arena, todavía no esté listo y no sabemos donde jugaremos el partido de copa. Ya no es la primera vez que pasa y está claro que estamos ante un problema de gestión; no sé si la culpa es del Concello o de la empresa, pero es vergonzoso”, exclamó.