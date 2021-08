Estradense y Arzúa disputan hoy a partir de las 21.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada la primera ronda de la Copa RFEF. Este partido estaba previsto inicialmente el pasado fin de semana, pero tuvo que aplazarse por problemas en el equipo rojillo con el coronavirus. Ahora, ambos equipos buscar zanjar esta eliminatoria, ya que el vencedor se medirá en los próximos días al Compostela en la siguiente ronda para que la competición pueda seguir avanzando.

El partido para el equipo de Alberto Mariano seguirá sin embargo estando condicionado por el COVID y por los confinamientos de varios de sus jugadores. A día de ayer el técnico no tenía claro con qué jugadores podría contar. Tenía un grupo de doce asegurado, a los que podría sumar otros del equipo filial. Aguardaba sin embargo que hombres como Carabán, Brais Calvo, Vicente o Coke recibiesen el alta para poder estar. “Todo esto está siendo un poco caos. Además de no saber qué jugadores tenemos tampoco estamos pudiendo trabajar como nos gustaría. Solo estamos con cosas generales pero hay otras que todavía no hicimos porque cada entrenamiento nos faltan muchos jugadores”, afirmó.

En cuanto al partido, Mariano considera que ambos equipos son una “incógnita” a estas alturas de la pretemporada. Carece además de referencias de un Arzúa con nuevo entrenador y muchas caras nuevas.