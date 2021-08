El Estradense anunció ayer una nueva incorporación a su plantilla. Se trata del portero, Diego Cotelo “Cote”, que peleará con la titularidad con Adrián Cascallar y Coke. El nuevo jugador rojillo llega con solo 18 años una vez terminada su etapa juvenil. La temporada pasada militó en el Conxo juvenil de División de Honor, aunque pasó toda su etapa en la cantera en el Bergantiños. Natural de Carballo trasladó su residencia a Santiago el año pasado por sus estudios.

El portero se incorporó a los entrenamientos del Estradense el pasado lunes. Lo hizo además como único meta en el equipo, ya que tanto Coke como Cascallar se encuentran aislados por contactos con un positivo por COVID. “Todavía no conozco a ninguno de los dos pero debo decir que me he encontrado un gran ambiente en el equipo”, manifestó al valorar sus primeros entrenamientos. Cote reconoció que su fichaje por el Estradense supone una “oportunidad” que intentará aprovechar, aunque no lo tendrá fácil con dos guardametas consolidados ya en la categoría y en el Estradense por delante.

Por otra parte, el Estradense jugará su partido de copa contra el Arzúa mañana a partir de las 21.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada. Este encuentro fue aplazado el pasado fin de semana por los problemas con el COVID en el Estradense, que ha entrenado esta semana con numerosas bajas.