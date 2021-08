Cuando cruzó la meta en A Guarda Álex Marque pensó que había llegado el momento de entregar el malliot amarillo. Quizás ese era el esperado final a una jornada marcada por el infortunio. La lucha de todo su equipo contra las adversidades y su esfuerzo final le permitieron sin embargo mantenerse en lo más alto de la clasificación de la Volta a Portugal. Ayer, el ciclista estradense y sus compañeros curaban sus heridas en una jornada de descanso diferente. “Tenía ganas de volver a verme ahí arriba, de volver a saborear el sabor de las victorias. Eso hace aflorar viejos sentimientos en mí”, reconoce el corredor del Atum General Tavira al otro lado del teléfono antes de meterse en cama a media tarde para dormir.

En su relato de lo sucedido a lo largo de los últimos días se mezclan la ilusión, las palabras de agradecimiento hacia su amigo Gustavo Veloso y la incertidumbre que arrojan las seis etapas que le quedan por delante. Marque había avisado antes de iniciar la Volta que esta había sido pensada para escaladores, con una trampa en cada una de sus etapas. Ahora, todas esas trampas apuntan hacia él. “Sé que me van a dar por todos lados pero confío ciegamente en mi equipo. Todos están motivados y todos están conmigo”, afirmó.

La primera prueba llegará hoy, con una etapa de 171 kilómetros con final en el alto de San Tirso. Luego llegarán otras tres etapas de montaña antes del respiro que le traerá el domingo una contrarreloj final demasiado corta para sus intereses. “Iremos día a día. Esta Volta es impredecible. Un día acabas con una renta importante y al día siguiente se esfumó”, explicó a la hora de mirar al futuro.

El estradense tendrá que enfrentarse como era de esperar a los dos equipos llamados a pelear por la victoria, el Porto y el Efapel, cada uno de ellos con diferentes bazas por jugar en esta segunda parte de la ronda lusa. A su favor puede jugar sin embargo el invitado especial que se ha colado en esta Volta, el Movistar, equipo que también tiene algo que decir y que en la subida a la Guarda ya ayudó al Tavira a que la fuga no se escapase demasiado. “Hay otros corredores a los que también debemos pasarles la presión”, argumentó Marque.

Mirando hacia lo vivido en los dos días anteriores, el ciclista estradense valoró esa histórica victoria en la Torre. “Fue una etapa soñada”, sentenció. “No lo teníamos preparado. La idea era ver si la etapa iba rápida y nos dejaban probar al final pero se convirtió en una sucesión de intentos, con mucho arranca y para. Eso no nos beneficiaba, así que Gustavo y yo lo hablamos y decidimos que la mejor táctica era atacar”, recordó el estradense, quien consiguió abrir brecha con respecto al grupo de los favoritos. A partir de ahí Gustavo asumió un papel clave. “Trabajó por detrás, saltando a todos los intentos de venir a por mí. A ninguno sin embargo le interesaba llevárselo, así que consiguió cerrar la carrera por detrás. Creo que tácticamente fue una victoria magistral”.

Por delante, Marque intentaba aguantar el ritmo y tardó en creer que tenía la victoria. “En el descenso vi que tenía margen importante para llegar pero la subida final es muy larga. Son 20 kilómetros y los últimos tres se me hicieron muy duros. No podía mirar hacia atrás. Fui a tope. Solo en el último kilómetro me di cuenta de que estaba hecho. Eso me permitió disfrutarlo, pero poco. Había que seguir pedaleando para arañar segundos”.

Esas grandes sensaciones contrastaron con la vividas al día siguiente. “Si mantengo la camiseta amarilla es por los compañeros. Entre todos plantamos cara a las adversidades, con la caída de Gustavo, mi avería...”, afirmó Marque alabó especialmente el trabajo de su amigo, quien se ha quedado fuera de la pelea por la general. “Gustavo dio una lección de amistad y de valores. Lo más fácil para él habría sido dejarse ir en el grupito, y más después de su caída, pero no lo hizo. Demostró que es un gran compañero. Esta es la parte más dura del ciclismo”, explicó Marque.