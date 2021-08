La Subida á Estrada pisa el acelerador

Según informa la organización, no será necesario ningún tipo de registro, ni código QR para asistir a la prueba, y salvo contratiempos de última hora, se podrá acceder a todas las ubicaciones del trazado. La Subida á Estrada contará con un total de 72 participantes dispuestos a llevarse el gato al agua. La lucha por la victoria estará muy entretenida puesto que Pablo Rey, actual campeón autonómico, Alexis Viéitez, Adrián Rozados, Jacobo Senín o Abraham Vázquez se encuentran entre los candidatos a la primera posición. En carrozados, Manolo Senra, Javier Martínez Carracedo o Jorge Pérez también podrían mantener una bonita pugna para subirse al podio final estradense.

Un trazado que todos conocen de memoria

En cuanto al trazado de la edición número 25 de la Subida á Estrada, la directiva de la Escudería Estradense ha apostado por lo de siempre, con un recorrido por la PO-213 entre As Covas y A Estrada que todos los integrantes de la escudería conocen “con los ojos cerrados”, como señalaron durante la presentación de la prueba y que les ayuda a organizar la carrera. El parque cerrado se ubicará como es habitual en la Praza do Concello. Allí llegarán los coches esta mañana para posteriormente acudir a las verificaciones técnicas en la Praza da Feira. Los entrenamientos comenzarán a las 15.30 horas, seguidos de las dos primeras mangas oficiales que tendrán lugar a las 17.30 y 19.30 horas, respectivamente. La jornada de mañana comenzará con un entrenamiento previsto para las 9.30 horas, seguido de la tercera y cuarta mangas arrancando a partir de las 11.30 horas. La entrega de premios será por la tarde en la Praza do Concello. La cita es la primera del Campeonato Gallego de Montaña después de cancelación o aplazamiento de todas las previstas en fechas anteriores. La organización del evento destaca por encima de todo la gran acogida que ha tenido la carrera tanto entre los pilotos como a nivel de patrocinadores.