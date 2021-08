La nueva perla del Obra-Silleda

Los aficionados del “César González Fares” están de enhorabuena. La próxima temporada podrán ver en acción a una de las grandes perlas del baloncesto nacional. El filial obradoirista es el próximo destino de Sergi Huguet, que abandona el Palma para fichar por los de Denís Pombar. El jugador mallorquín estará a caballo entre el equipo de Moncho Fernández y el de EBA. Un reto importante para un joven de tan sólo 18 años. El alero de Pòrtol dice adiós con nostalgia al Bahía San Agustín dejando un mensaje en las redes sociales donde agradece al Bahía San Agustín “mi club durante 3 años de mi vida, por su trato la oportunidad que me han dado. Jugar en EBA con 17 años y en Oro con 18 era todo un reto difícil, pero la confianza de la familia Boscana lo hizo posible. Me he sentido parte de ella, y gracias también a mis compañeros por sus consejos y ayuda en el día a día. Empiezo ahora una etapa muy ilusionante en el Obradoiro y voy a darlo todo para seguir creciendo”.