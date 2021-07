–¿Cómo valora la temporada que finaliza?

–Fue la más complicada de nuestros diez años por mucho, especialmente por el tema psicológico. Los chavales venían de muchos meses encerrados y costó volver a empezar sin saber qué futuro vendría. Mentalmente fue duro. Ellos llevaban lo suyo pero a mí también me tocaba llevar lo mío y su mochila. Con los pequeños no fue tan difícil. Creo que se adaptaron mejor a la situación. El momento más duro creo que fue además el parón de enero y febrero, después de Navidad. Fue una época en la que solo podían entrenar los que tenían licencia nacional, llovía pero teníamos que entrenar fuera y veniamos además de un momento en el que varios corredores que llevaban tiempo en el club decidieron dejarlo, lo que fue un golpe para sus compañeros.

–¿Cuándo cambió la situación?

–A partir de febrero todo fue mejorando. Vino buen tiempo y ya pudimos empezar a competir. Decidí además llevarlo a controles de tiempos fuera. Se empezaron a motivar de nuevo y todo fue hacía arriba de nuevo. Hasta ese momento ellos lo pasaron mal y yo también.

–¿Y a nivel de resultados?

–Hubo atletas que llevan tiempo entrenando que consiguieron su primera medalla. Fue el caso por ejemplo de Eva Gil, Sub-18, en el 60 vallas. Martín Ruibal también en 400 vallas. Laura Carracedo sin embargo vivió un año complicado porque creció mucho y cambiamos del fondo a las vallas. Nos pasamos un poco a la velocidad, aunque en junio decidimos no competir en el Gallego. Seguro que sacaría medalla pero no con el tiempo que puede hacer. También Arabia explotó y logró medalla autonómica, mitiéndose entre los siete mejores de España. Creo que el balance es bueno porque se lograron muchas medallas y fuimos con el Ourense como equipo al Nacional. Luego están Sub16 como Inés, Carla, Iago, Celia... que a pesar de todo no fallaron ni un día.

–¿Qué tal marchan las escuelas?

–Respondieron muy bien desde el inicio, desde que decidimos ponerlas en marcha en septiembre. Tuve que mantener grupos cerrados de diez o doce para cumplir protocolo pero tenía muchos niños y los padres se volcaron un montón. No tuvieron muchas competiciones pero algunas sí. No pude a lo mejor trabajar con ellos como me gustaría por la situación pero se sacó adelante.

–¿Cómo valora el estado del atletismo en A Estrada después de estos dos años marcados por el COVID?

–Lo vo bien. Me dan pena los chavales mayores que se fueron. Eran chavales con buen nivel gallego y nacional. Podía estar ayudando a que el atletismo estradense fuese más grande. Tengo sin embargo la esperanza de que alguno vuelta cuando la cabeza le diga que sí. Quitando eso creo que la salud del atletismo en A Estrada está en un gran momento. Está Mehdi, que es un chaval top, están las hermanas Rivas, que compiten a nivel nacional, o Carmen Escariz se recuperó para la causa y está también a un nivel top.

–Y lo importante es que en estos dos años han conseguido su objetivo de consolidar una cantera.

–Es cierto. El futuro pasa por seguir trabajando con los niños, desde los mayores que han decidido seguir y que tienen un gran mérito, a los más pequeños, en los que hay un grupo interesante. Algo importante sería conseguir ayuda, porque al final estoy muy solo al frente de esto. Espero que algún día alguno de estos chavales que van a estudiar INEF puedan encontrar aquí un trabajo. Que no vengan a ayudar sino a ganarse la vida. En estos diez años seguro que pudimos hacer cosas mejor pero hemos dado el cien por cien.

–¿Cómo ve ese proyecto de las pistas de atletismo?

–Creo que con demasiada ilusión. El vicepresidente de la FGA, Ramiro Cillero, empujó mucho y es algo que necesitamos desde hace muchos años pero tampoco habíamos hecho méritos para tener esas instalaciones. Ahora creo que sí que nos merecemos una instalaciones acordes a nuestras necesidades. Con ellas creceremos mucho más y podremos organizar campeonatos, algo que ayudará al pueblo. Lo que logramos en estos años sin medios es para quitarse el sombrero ante los chavales.