Miguel Ángel Fernández Rodríguez, Migui, es el quinto fichaje del Club Deportivo Estradense de la pretemporada. El mediapunta, extremo o interior de O Carballiño, de 20 años, llega al Novo Municipal procedente del Unión Deportiva Ourense y fue el propio Alberto Mariano el que se puso en contacto con él y “yo lo vi con buenos ojos porque yo también estudio en Santiago y me venía bien un equipo próximo”, desvela el jugador. Migui reconoce que “todo el mundo me habla muy bien del Estradense”. Migui reconoce que lo más le gusta de su nuevo equipo “es el grupo humano del que todo mundo me dice que los compañeros aportan mucho y eso se refleja en los resultados. Podemos seguir en esa línea y después de mantener la categoría aspirar a lo que venga”. El último fichaje sabe que tendrá competencia “que hay en todas partes” y se define como alguien al que le “gusta mantener el balón y con desparpajo a la hora de encarar”. Migui, Mella, Borja, Uriol y Diego son las caras nuevas de un Estradense en el que ya están renovados Martín Vilar, Piñeiro, Ángel, Cascallar, Coke, Mateo, Brais Vidal, Juanín, Martín Sánchez, Ander Bellido, Óscar, Javicho, Vicente y Brais Calvo.

Por otro lado el Estradense se presentará ante su afición recibiendo al Pontevedra el domingo 1 de agosto, a las 20.00 horas, en el Novo Municipal. La entrada será gratuita para los socios que tengan el carné al día y de 10 euros para el resto del público presente en las gradas. Podrán pagar el carné todos aquellos socios que lo deseen en la taquilla antes del partido amistoso.