Mella, cuarto refuerzo del Estradense

Mella reconoce que “esta temporada igual un poco sí me sorprendió que me llamaran desde el Estradense porque el Pontevedra B no tuve los minutos que quisiera pero siempre sabes que hay esta opción”. El ya jugador rojillo explica que tanto el presidente Toño Camba como el técnico Alberto Mariano le indicaron que su calidad había sido el principal reclamo para hacerse con ficha en el conjunto del Novo Municipal. De todas formas, Mella asegura que “yo ya sé que con eso solamente no se va a ningún lado porque necesitas el sacrificio que hay que tener”.

El compostelano se define como “un jugador que por suerte tengo calidad y, como pienso que lo más se necesita en el fútbol es el trabajo, entonces soy bastante trabajador en el campo. También pienso que tanto dentro como fuera del campo me gusta ser buen compañero y de lo demás me gusta darlo todo por el equipo”. Preguntado por el proyecto que quiere poner en marcha el Estradense en la próxima temporada, Mella manifiesta que “tengo entendido que Alberto Mariano es un entrenador que apuesta por los jugadores que entrenan bien y no mira el carné de identidad. Eso para mí es todo un plus porque al llegar a esta edad lo que te interesa es jugar. A mi lo que más me interesa en estos momentos es poder contar con minutos y no otra cosa. Además, Tercera es una categoría para formarse y curtirse y quiero intentarlo”. El último refuerzo rojillo es consciente de que no tendrá fácil la entrada en el XI del Estradense pero añade que “vamos a ir con todo a intentarlo”.

Consumado el último fichaje de este verano, Mella, Borja, Uriol y Diego son las primeras incorporaciones de un Estradense en el que ya están renovados Martín Vilar, Piñeiro, Ángel, Cascallar, Coke, Mateo, Brais Vidal, Juanín, Martín Sánchez, Ander Bellido, Óscar, Javicho, Vicente y Brais Calvo. La entidad que preside Toño Camba sigue trabajando para ampliar la nómina de fichajes con el objetivo de reforzar casi todas las líneas del equipo.