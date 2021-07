“Estoy muy feliz por volver al Estradense. La verdad es que cuando me llamaron no lo dudé”. Así de orgulloso se muestra Borja después de confirmarse su vuelta al cuadro rojillo tras su paso fugaz por el Arzúa. El delantero explica que “después de tres años en A Estrada me fui al Arzúa. Para mi esta última temporada fue complicada en lo personal porque me fui con un entrenador, al que después cesaron, y el siguiente me tuvo apartado, aunque metí 7 goles y jugué alrededor de 1.800 minutos. De todas formas, de esto se aprende. Llego bien porque me suelo cuidar mucho”. Borja añade que “vuelvo a mi equipo porque es el que estuve en Preferente y en Tercera y donde conservo muy buenos amigos. Para mi es un orgullo volver otra vez al Estradense”.

Borja piensa que “todos partimos de cero y Mariano sabe que otra cosa no, pero competir y trabajar es lo mío. Para mi el Estradense es un equipazo. Lo primero será salvarse, como todos, y después mirar para arriba ya tranquilos”.

Borja, Uriol y Diego son las primeras incorporaciones de un Estradense en el que ya están renovados Martín Vilar, Piñeiro, Ángel, Cascallar, Coke, Mateo, Brais Vidal, Juanín, Martín Sánchez, Ander Bellido, Óscar, Javicho, Vicente y Brais Calvo. Se esperan nuevos fichajes rojillos.