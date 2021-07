Fin de semana histórico para el Atletismo A Estrada lejos de Galicia. Arauia Al Bachere primero consiguió un puesto en la final de los 300 metros vallas el Nacional Sub 16 de Lérida. Para conseguir meterse en ella la vallista estradense necesitó realizar su mejor marca personal de 46.77. Al Bachere consiguió un muy meritorio séptimo puesto definitivo, “algo con lo que no contábamos y que nos llena de felicidad a todos”, aseguran unos orgullosos mandatarios del club estradense.

Por otro lado, en la ciudad de Vigo se disputó también el campeonato de Galicia Absoluto que contó con la presencia de la estradense Eva Gil en los 100 metros lisos. Gil corrió la segunda de las semifinales con una excelente salida, pero poco después no le alcanzaron las fuerzas para igualarse al resto de las atletas que disputaron el campeonato olívico. Además, el Sub 18 del Atletismo A Estrada, Martín Ruibal, finalmente no pudo desplazarse hasta las pistas municipales de Balaídos.