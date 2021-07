Rodrigo Sanjurjo brilla en Svilengrad

El jugador del Club Bádminton A Estrada, Rodrigo Sanjurjo, fue uno de los más destacados de la expedición española desplazada este fin de semana a Bulgaria para participar en el Internacional de Svilengrad. Sanjurjo se hizo con tres medallas de bronce en una cita donde se vieron las caras algunos de los mejores jugadores jóvenes de todo el continente. La actuación del estradense estuvo acorde con la del resto de compañeros de la selección española en Svilengrad.

De todas formas, Sanjurjo se queda a las puertas de lo que sería un triplete histórico. El sábado se clasificó para la disputa de las tres semifinales, siendo el único español en conseguirlo de todos los que viajaron a Bulgaria. Sin embargo, el domingo cedió a primera hora en el dobles mixto con un ajustado marcador en su choque con los franceses campeones del torneo Duruv y Pognante. Sanjurjo jugó por primera vez formando pareja con la pitiusa Carmen Jiménez debido a la inoportuna lesión de Nikol Carulla

En el individual, a priori más complicado, Sanjurjo no tuvo ocasión de meter presión al holandés Noah Haase, a la postre también campeón del torneo. Y en el dobles donde se sentían más favoritos junto a Iago Martínez, después de retirarles el punto de la victoria en una polémica decisión arbitral, cedieron en el tercer set (25-23) con los turcos Atán y Kantar, que finalmente fueron los ganadores de la medalla de oro del torneo búlgaro.

Dos selecciones

España estuvo representada por dos equipos en sendos torneos de Bulgaria. La selección Sub 15 compitió en el Bulgarian U15 International que se disputó en Haskovo y la Sub 17, en el Bulgarian U17 International de Svilengrad. Las promesas del bádminton español consiguieron el objetivo de dejar huella en sendas citas búlgaras. Se trata de dos torneos en los que los jóvenes valores nacionales pudieron demostrar su nivel ante lo mejor de la cantera Europea. Sanjurjo formó parte de una docena de jugadores del combinado Sub 17 que consiguió brillar en Svilengrad, donde se pudo ver en acción a perlas nacionales como el reciente medallista en Serbia Basilio Porto, Daniel Franco o al propio estradense. El resto de la expedición la formaron Cristina Teruel, Paula Llavero, Carmen Jiménez, Elena Payá, María González, Mariela Vázquez, Marc Martín, Iago Martínez y Christian Arias.

En la federación valoran positivamente el pape realizado por los dos combinados desplazados a tierras búlgaras. En el caso de Sanjurjo, los directivos del bádminton español subrayan el buen papel del jugador del CB A Estrada y le recuerdan que tres bronces no es “ni mucho menos poca cosa”.