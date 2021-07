Mariano: “Tengo cierta sensación de sinfonía inacabada con el Estradense”

La continuidad de Toño Camba como presidente del Club Deportivo Estradense ha supuesto, también, que Alberto Mariano y su cuerpo técnico que integran Manolo Blanco y Makelele mantengan su estatus al frente de la primera plantilla. El entrenador rojillo, que pasa estos días de asueto en Carnota, no pierde de vista su cometido y ya trabaja en la planificación del próximo curso. Sobre su renovación, Mariano indica que “si me apuras, yo creo que ni negociamos. Es cierto que yo tenía dudas más que nada por si el ciclo estuviera acabado. Al final, los entrenadores vamos y venimos y la gente también se cansa de ver las mismas caras. Lo fácil hubiera sido marcharse y empezar otro proyecto pero tengo cierta sensación de sinfonía inacabada con el Estradense. También me animó mucho que parece ser que la mayoría de la plantilla quiere quedarse”. Y sobre los objetivos deportivos añade que “se puede ser humilde y ambicioso a la vez. Si te fijas en los otros equipos que hay en la categoría, nuestro objetivo es la permanencia. La misión es competir con todos y yo creo que ese el camino que nos llevó el año pasado a obtener grandes resultados. Tengo la ilusión y la ambición lógicamente de hacer algo parecido pero tenemos que tener los pies en el suelo. Te podría decir que el objetivo es quedar entre los diez primeros pero es que a lo mejor el 11 desciende”.