Seguirá siendo la cabeza visible del Estradense dos años más incluso a su pesar. Toño Camba ya se ha puesto a trabajar en el nuevo proyecto del equipo revelación de la pasada campaña en Tercera. La primera medida ha sido reunirse con Alberto Mariano para sellar su continuidad al frente del banquillo rojillo junto al resto de los componentes de su cuerpo técnico habitual.

–¿De verdad hubiera renunciado si alguien dijera en la asamblea del jueves que quería su puesto?

–Seguro. Yo nunca diría algo que no pudiera cumplir. Date cuenta de que esto te quita muchas horas y estos dos últimos años fueron muy complicados con la pandemia y demás. Y si seguimos es porque lo pide la gente y porque la mayor parte de los jugadores nos dijeron que seguían a no ser que tuvieran ofertas irrechazables de Segunda B o de otros equipos de Tercera.

–¿Habrá fichajes en estos tiempos tan convulsos que tenemos?

–Mi idea siempre fue que lo primero era renovar el cuerpo técnico y a nuestros jugadores. Si hay alguna sorpresa y alguien se marcha, habrá que fichar a otro. De todas formas, la idea principal es poder contar con todos y si eso es así poco habría que retocar el equipo después de la temporada que vienen de hacer. Hay que apostar por ellos y tenemos que andar rápidos porque si tenemos alguna sorpresa con alguna baja pues hay que cubrirlas lo antes posible.

–¿Resultó complicado convencer a Alberto Mariano después de ser el entrenador de moda?

–Tengo que decir que yo con Alberto Mariano ya me reuní hace un tiempo y me transmitió su intención de esperar por nosotros antes de tomar ninguna decisión sobre su futuro. Es cierto que tuvo ofertas una vez finalizada la temporada, lo que por otra parte era de esperar después de lo que hizo el equipo este año. También me imagino que tuvo que correr el riesgo de quedarse incluso sin nada por esperar por nosotros, lo cual es de agradecer. Él me había dado su palabra de que aguardaría para saber qué pasaba con nosotros y le comenté que nuestra intención siempre había sido renovarle a él y a todo el cuerpo técnico porque pensábamos que era lo mejor para todos. Seguro que algún equipo estuvo esperando para saber si Mariano llegaba o no a un acuerdo por nosotros. Yo siempre creí que tenía la idea de seguir con nosotros una temporada más.

–Parece que la pandemia seguirá entre nosotros durante un tiempo. ¿Cómo se espera la próxima temporada del Estradense?

–Estoy convencido de que volverá a ser una temporada muy complicada, como la que acabamos de pasar. Esperemos que nos respete el virus, pero aún siendo así todo será muy difícil, a pesar del nuevo formato. Date cuenta de que vamos a ser solamente 17 equipos en el campeonato, de los que bajan 5 y seguro que serán todas las jornadas muy competidas.

–¿Cuál será el objetivo?

–A mi siempre me ha gustado ser prudente al respecto. En este sentido, el objetivo será el mismo del año pasado: la permanencia. Una vez que la consigamos, pues no renunciaremos a nada, como pasó en esta última temporada. Nosotros tenemos que ir poco a poco.

–Supongo que tras lo conseguido este año, los socios querrán seguir soñando, ¿no le parece?

–Soñar siempre va a ser bonito. De hecho, yo mismo el año pasado a estas alturas tampoco renunciaba a nada pero sigo pensando y diciendo lo mismo que ahora, que el objetivo primordial del Estradense tiene que ser conseguir la permanencia. Después de ello, habrá que ir paso a paso y desde luego ser ambiciosos porque este grupo nos hizo soñar durante muchas jornada este año y hay que seguir creyendo en sus posibilidades.

–¿Ya hay fecha prevista para iniciar la pretemporada estival?

–Teniendo en cuenta que el campeonato de liga empezará seguramente el 5 de septiembre, lo más normal sería que la pretemporada arranque el último fin de semana de julio o a principios de agosto, más o menos. De todas formas, la decisión la tendrá que tomar el cuerpo técnico que para eso son los que saben de estas cosas.