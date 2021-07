El Atletismo A Estrada estará este fin de semana en el Estadio Gregorio Pérez Rivera de Lugo para disputar el Campeonato de Galicia en Pista al Aire Libre Sub 16 y Sub 18. En total, 13 iban a ser los representantes de ambos sexos que estarían en la cita en unas condiciones mejorables. “Afrontamos no de la manera que nos gustaría el campeonato debido a estas cuatro últimas semanas en las que apenas conseguimos entrenar con continuidad por los exámenes y las fiestas patronales. Unimos a eso que algunos de los clasificados ya comenzaron sus vacaciones o están lesionados, con lo que tendremos dos baixas e iremos con once deportistas”, indican desde la entidad estradense.

Listado

Los clasificados en categoría Sub 18 en el Atletismo A Estrada son: Eva Gil (100 metros lisos y 100 metros vallas), Laura Carracedo (400 metros vallas), Martín Ruibal (400 metros vallas y lanzamiento de jabalina), Sergio Prieto (2.000 metros obstáculos) y Roi Diéguez (3.000 metros lisos). Y en Sub 16 son: Celia Portela (100 metros vallas), Mara González (100 metros vallas), Lía Vázquez (100 metros vallas), Arauia Al Bachere (100 y 300 metros vallas), Carla Ron (100 y 600 metros lisos), Inés García (3.000 metros lisos), Samuel Carracedo (300 metros vallas) y Yago González (1.000 metros lisos). Finalmente, Yago González y Laura Carracedo son las bajas confirmadas por parte del Atletismo A Estrada para el campeonato lucense al aire libre.

Desde el club estradense se ha deseado mucha suerte a todos sus expedicionarios en el Gallego, donde se espera una buena actuación de todos ellos. El objetivo seguirá siendo competir frente a algunos de los mejores atletas del panorama gallego actual. A pesar de las bajas, en el club de A Estrada se confía en un buen rendimiento de sus efectivos en la competición de Lugo. La competición organizada por la Federación Gallega de Atletismo finalizará hoy en unas pistas donde con protocolo sanitario se espera una buena afluencia de público.