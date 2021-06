Paco Garabal y la directiva del A Estrada Futsal acordaron separar sus caminos una vez finalizada la temporada en la que el equipo ha certificado la permanencia en Segunda División B. El ya extécnico de los del Coto Ferreiro explica a FARO DE VIGO las razones de su marcha tras tres años exitosos.

–Así que lo deja, ¿no?

–Pues, sí, es cierto. La verdad es que ya llevaba unos añitos y ahora toca cambiar de aires.

–¿Hace mucho que lo tenía decidido o fue algo reciente?

–Lo cierto es que estos tres años a nivel mental y de cansancio fueron tremendos, la verdad. Fue una decisión que tomamos con la directiva hace poco. Yo ya lo tenía pensado desde hace un tiempo corto, desde hace un par de meses, que fue cuando empezamos a barajar la posibilidad de dejarlo. Yo estaba bastante cansado y no iba con las mismas ganas del principio. La directiva se dio cuenta de ello pero también yo mismo se lo decía. Ambas partes pensamos que es lo mejor para el club y para el equipo. Se trata de un cambio de cara y de más alegría y de más novedad.

–¿Sabe si ya tiene sustituto al frente del banquillo estradense?

–De eso se encarga la directiva. Mantuvimos una reunión hace un mes porque ellos también pensaban que era mejor para todos que yo no continuara y yo estaba totalmente de acuerdo. Me preguntaron por mi opinión para cosas del futuro y de poder conseguir algún jugador y algo pero la verdad es que de entrenador no hablamos.

–¿Con qué sensación deja el puesto de entrenador del A Estrada Futsal tras tres intensos años?

–Como te decía fueron tres años muy duros a nivel del equipo pero en lo que a éxitos deportivos se refiere fue algo genial y no hay queja ninguna. Tengo que reconocer que los jugadores dieron el máximo en todo momento. Por eso no hay duda y me marcho muy contento. Creo que se hizo un buen trabajo a todos los niveles y, aunque mentalmente fue algo muy complicado, en lo que se refiere a rendimiento y resultados no hay queja. Fue una experiencia maravillosa.

–¿Cómo contempla ahora el futuro del equipo sabiendo que, también, se marchan jugadores de la talla de Martín y Edu?

–En este sentido, pienso que la directiva lo primero que tiene que hacer es pues traer un entrenador que siga más o menos con la dinámica que había hasta ahora. También dependerá de las ideas que tenga el club. Yo sé algunas cosas que me comentaron pero yo creo que esa es la idea. Y luego, se marchan dos jugadores como Martín y Edu que a nivel de grupo, y que jugaban, vamos que son importantes, y al respecto yo creo que lo que hay que hacer son unos cuantos fichajes. Sobre todo para aportar caras nuevas y aire fresco al equipo que, insisto, es lo que yo pretendo también dejando el cargo.

–¿Tiene ya decidido su futuro personal? ¿Le gustaría volver a entrenar tras esta etapa en A Estrada?

–Si dejamos esto es porque, sinceramente, ya no me sentía con mucha fuerza este año. A corto plazo sí que me gustaría descansar de tanto ajetreo. Otra cosa es que salga algo que me llame muchísimo la atención y me compense económicamente, entonces sí que me lo pensaría. Lo cierto es que este año tenía pensado retomar y volver a mi trabajo, descansar un poco a nivel mental de la exigencia de entrenar a un equipo en Segunda B, y seguir ampliando los estudios. Estoy en ello, intentando conseguir más títulos de entrenador, vamos.

–Me imagino que, a pesar de todo, de vez en cuando le echará un vistazo al A Estrada FS, ¿no?

–Hombre, el gusanillo siempre se tiene. Es evidente que a uno no deja de gustarle el fútbol sala de un día para otro. Por supuesto que no perderá de vista al equipo porque dejo a muchos y muy buenos amigos en A Estrada, a los que les deseo lo mejor como no podía ser de otra manera. Estoy seguro que todavía seguirán dando muchas alegrías.