Sara y Rodrigo Sanjurjo continúan con su imparable progresión dentro del bádminton nacional. Los hermanos de CB A Estrada regresaron este fin de semana de tierras cántabras con un botín que en el caso del varón de 16 años podría servirle de pasaporte al próximo Mundial de China. Ella tampoco ha querido quedarse atrás y con sólo 10 años ya sabe lo que es subirse al podio de un campeonato de España en el dobles mixto.

Rodrigo Sanjurjo se proclamó en el Nacional de Santander Sub 11 y Sub 19 campeón de España por séptima vez en su trayectoria como jugador de bádminton El jugador estradense sorprendió a propios y extraños con una actuación que le supuso la proclamación de campeón de España de dobles masculino junto a su compañero y amigo Javier Álava. Desde el club de A Estrada se subraya la gran sintonía de ambos tanto dentro como fuera de la pista, lo que se traduce en un juego electrizante contra el que sus rivales poco o nada pueden hacer. Y es que el coqueto Pabellón La Ballena de la capital cántabra es un auténtico talismán para Rodrigo Sanjurjo. En él ya lleva conseguidas un total de 5 medallas de oro en otra tantas finales disputadas a orillas del Cantábrico: 2 oros en Sub 11 en el 2016, otra tantas en Sub 15 el año pasado y una más este fin de semana en Sub 19 con Álava. Todos estos éxitos han hecho posible que Sanjurjo haya conseguido la calificación de Deportista Galego de Alto Nivel (DGAN) y se posiciona para poder disputar el Mundial Sub 19, si la federación española lo convoca y la pandemia lo permite. Cabe recordar que en el calendario de la federación internacional el campeonato del mundo estaba previsto inicialmente en China. Sin embargo, la inoportuna aparición del coronavirus podría alterar la sede del mismo llegando incluso a empezar a barajarse ya la posibilidad de traerlo a Europa debido a la mejoría de la situación sanitaria.

Broche de oro

Y si Rodrigo maravilla en las citas nacionales, su hermana Sara también está empezando a despuntar a pesar de contar solamente con 10 años. En Santander, Sara Sanjurjo y David Domínguez se llevaron la medalla de plata en la competición del dobles mixto Sub 11, cerrando con broche de oro una gran temporada. Al igual que su hermano, la compenetración entre Sara y David es la clave de su éxito a la hora de competir. En el Club Bádminton A Estrada no dudan en señalar que se trata de “una plata que sabe a oro, siguiendo los pasos de su hermano”. Lo que está claro es que los hermanos Sanjurjo ya están dando que hablar dentro y fuera de nuestras fronteras.