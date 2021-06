El Coreti disputa mañana en el Cortizo el último partido de la temporada con opciones de hacerse con el subcampeonato liguero. A partir de las 18.00 horas, el XV “abellón” se medirá al Kaleido Universidade de Vigo Rugby Club, un equipo donde milita un jugador hecho en la cantera lalinista. “Yo jugaba al fútbol y por amistad y porque entrenábamos juntos, un día me dijeron que por qué no probaba con los “abellones” y la verdad es que me enganchó porque es un deporte diferente y los valores del rugby me gustan mucho.”, recuerda sus inicios este deportista que ahora reside en la ciudad olívica.

Pérez explica que “lo de fichar en Vigo fue porque mis padres están aquí y, también, por el trabajo. Conocía a algún jugador del Vigo de haber jugado contra ellos y de entrenamientos con la selección gallega. Un buen día subí hasta Lagoas-Marcosende y les pregunté si podía entrenar con ellos. Me dijeron que sí y me acogieron de una forma genial. Al cabo de un tiempo el entrenador me aconsejó hacer ficha con ellos”. Tiene claro que “este año la liga fue así un poco rara. Se dividió en tres zonas, nosotros quedamos líderes del Grupo Sur y Lalín en el Grupo Centro. El CRAT ya es campeón de liga y el sábado nos lo jugamos todo contra los “abellones” del Cortizo”.

Partido especial

Álex Pérez considera que “el Coreti tiene un buen equipo, bastante dinámico y nosotros iremos a Lalín con algunas bajas por el tema de lesiones que este año, la verdad, no nos dejaron competir al cien por cien. Tenemos una línea de tres cuartos muy buena y la delantera es bastante rápida. Yo creo que va a ser un partido bonito”. Y no olvida que todo lo que sabe lo aprendió en su tierra natal porque “es cierto que muchos de los que juegan ahora en Lalín no coincidí con ellos porque eran juveniles entonces o llegaron ahora. De mi época pues casi no está ninguno. Es la primera vez que voy a competir contra la que fue mi casa. A mi entrenador le digo que para mi esto es corazón “abellón” pero la sangre es azul. En Lalín aprendí todo de gente como Santi Castro, Amorín, Panteira y demás”. Por cierto, que desde el Coreti se hace un llamamiento a los aficionados para animar a los suyos en un partido tan importante.

En otro orden de cosas, también mañana, el equipo Sub 14 del Coreti buscará su segunda victoria de la temporada en su desplazamiento hasta la capital de Galicia. La cita será en horario de mañana (12.00 horas) en el campo de la Universidad de Santiago y el rival será el Asociación Valentes. De todas formas, el principal objetivo de los Sub 14 es “seguir aprendiendo y disfrutando del oval”, según el club.