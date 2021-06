El Valladolid convence a Daniel Ramos

El Recoletas Atlético Valladolid anunció ayer la incorporación del “prometedor pivote gallego Daniel Ramos y continúa de este modo reconstruyendo su equipo de cara a la próxima campaña 2021-22”. El de Ramos, supone el quinto fichaje para los gladiadores azules tras las llegadas de Fischer, Méndez, Basualdo y Lamariano, según la entidad de Pucela. El pivote de Silleda procedente del Cisne se muestra muy satisfecho de su incorporación al Recoletas, “tengo muchas ganas de empezar la temporada porque me ilusiona el proyecto y el equipo. Antes de fichar ya tenía en mente que el Recoletas era un muy buen proyecto para progresar teniendo la oportunidad de trabajar con un entrenador como David Pisonero, que también jugó de pivote, así que cuando me llegó la oferta no tuve mucho que pensar. Creo que es el momento perfecto y el club adecuado para dar un paso adelante en mi carrera”, señala el último fichaje de los gladiadores azules de la capital del Pisuerga.

Por su parte, el entrenador del Recoletas David Pisonero analiza a su nuevo jugador diciendo que “Dani Ramos es un pivote con mucho futuro y que con un buen crecimiento debería tener mucho rendimiento en Valladolid. Tiene buen desmarque, buen lanzamiento, capacidad grande en el uno contra uno y tiene un punto de mejora táctica que espero que lo gane aquí. Es un fichaje a la altura del que hicimos con Ugarte el año pasado aunque sin esa experiencia, pero lo que no tiene de experiencia lo gana en potencial para poder crecer. Es un jugador netamente de ataque pero con la edad que tiene no renunciamos a que su progresión defensiva sea alta y nos pueda dar en las dos facetas del juego”.