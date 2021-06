El capitán se lo piensa

Preguntado ayer por el asunto, Vicente manifestó que “de momento no tengo nada decidido. Acaba de terminar la temporada y a ver con qué ilusión se afronta lo que viene ahora, y los cambios que puede haber. También tengo que valorar mi vida personal y laboral. Hasta que se enfríe un poco la cabeza y pase un poco todo no tomaré una decisión”. El veterano centrocampista del conjunto de A Estrada es consciente de que todavía tiene tiempo para declinarse por una u otra opción durante el inminente verano. Vicente es consciente de que su rendimiento ha ido de menos a más y eso hace albergar esperanzas: “Sobre todo ahora, al final de temporada, me encontraba muy bien físicamente pero a ver qué pasa por las temporadas muchas veces te vienen con mala suerte o lesiones, cosas que te impiden estar a lo mejor al cien por cien. Nunca sabes lo que va a pasar. Este año, por ejemplo, al principio tuve un problema con un pie que me estuvo dando mucho la lata y al final tardas en coger ritmo. Ahora, la verdad, estuve bien y cuando en lo físico estás bien rindes mucho mejor y estás más a gusto”, asegura.

Vicente reconoce que “casi voy a hacer la mayoría de edad en el Estradense después de más de 17 años. Desde que salí del Callobre, me dieron la oportunidad de hacer la pretemporada con el Estradense, me ficharon y desde entonces estoy muy a gusto en el club. Cuando estás así de bien en un sitio y en le pueblo donde naciste pues ¿para qué cambiar?”, añade en un guiño de esperanza para la afición. De todas formas, si finalmente Vicente decide seguir jugando en le Estradense lo haría por una temporada más. “De seguir, sería una temporada más porque yo ahora tengo que ver las cosas a corto plazo. Tengo que ir año a año. La temporada pasada tenía casi decidido que este iba a ser mi último año pero ahora mismo no lo tengo tan claro. Intentaré ver las cosas fríamente junto a la gente que me rodea y si veo que se puede seguir otro año, igual lo intento y si tengo que dejarlo, tampoco pasa nada”. Sea como fuere, en las próximas semanas saldremos de dudas sobre la continuidad o no de Vicente en el Estradense.