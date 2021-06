“Hicimos casi todo para poder ganar”

El día después de una eliminación nunca es plato de buen gusto. El técnico del Estradense, Alberto Mariano, evalúa todavía en caliente el adiós de los rojillos al play-off de ascenso a la Segunda RFEF.

–¿Qué tal durmió?

–Lo poco que dormí, mal. Es un palo duro. Bien es cierto que nadie contaba con estar ahí pero lo tuvimos. No estuvimos acertados delante de la portería contrario y nos fuimos para casa. Es un palo duro porque yo creo que hicimos casi todo lo que hay que hacer para ganar.

–¿Le da muchas vueltas?

–Yo no soy mucho de mirar atrás. Lo que pasa es que duele porque si el equipo contrario es mucho mejor que tú y te gana y te supera pues le das la mano y lo felicitas. Yo creo que en el partido de ayer (por el sábado) se dieron muchísimos condicionantes para que no marcáramos. Fuimos capaces de mantener la portería a cero aunque ellos tuvieron dos ocasiones buenas. Yo creo que nosotros tuvimos más, tuvimos un penalti y al final del partido, en la prórroga, al jugar en campo contrario se dieron circunstancias que no son muy habituales en el fútbol. Todo se sumó y nos vamos para casa orgullosos del trabajo hecho pero dolidos porque creo que tuvimos una oportunidad muy buena de haber pasado y no supimos aprovecharla.

–Cuesta creer que no se pueda ganar jugando contra nueve.

–Si ves el partido, tiene su explicación. La verdad es que contra nueve tampoco estuvimos tanto tiempo, sí estuvimos más contra diez. Tuvimos que tomar una decisión, si ir a por el partido o aguantar y esperar. La tuvo Porrúa, la tuvo Ander, la tuvo Edu, la tuvo Brais de penalti y Mulero. No entró pero cualquiera que vio el partido entendió que el Estradense fue a ganar y no nos llegó porque hay que estar acertado en las dos áreas. Yo defiendo a los futbolistas a muerte porque lo han dado todo pero la realidad es que cuando las tuvimos no fuimos capaces. Hay que felicitar a los futbolistas y agradecer a la afición porque lo suyo fue increíble desde la misma llegada.

–Se ha convertido en uno de los técnicos de moda en Galicia. ¿Tiene decidido ya su futuro?

–Hoy estoy como cuando tienes una herida que te duele y yo qué sé lo que va a pasar en el futuro. Me imagino que hablaré con el presidente en breve o la semana que viene porque ahora mismo estoy para estar tranquilo un par de días y luego veremos que es lo que pasa. Evidentemente, estoy súper agradecido al Estradense en general, a la afición, a los futbolistas y a la gente que confió en mi. El Estradense siempre será mi primera opción salvo que venga algo sorprendente. Ahora mismo estoy a otra cosa, llamando a los jugadores para animarlos porque toca hacer un ejercicio de conjura del equipo, que es algo que ya hemos hecho durante todo el año y hay que estar con los chicos, que lo están pasando mal, al igual que yo y también la junta directiva, por supuesto.

–¿Se va de vacaciones o seguirá algunos días más al pie del cañón?

–Yo creo que tal y como acabamos en Vilagarcía tampoco tenía mucho sentido entrenar para recuperar. Vamos a hacer una o dos cenas o pinchos para juntarnos un rato y hablar un poquito entre todos. Se trata de poder estar tranquilos porque este grupo es increíble. Nos juntaremos para lamer las heridas, como decía el otro, y si podemos, echar unas risas. Estoy seguro de que dentro de dos o tres semanas lo veremos todo muy distinto.