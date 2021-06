“Es el momento de invertir los recursos en la base, y el resto para el primer equipo”

–Costó pero se consiguió, ¿no?

–Al final había predisposición por ambas partes para que así fueses. Sí que es verdad que empezamos con unas diferencias muy grandes y entonces hubo que ir acercando posturas. Yo creo que hemos llegado a un acuerdo beneficioso para las dos partes y esperemos que sea así y se demuestre a lo largo de la próxima temporada.

–¿Cuál de las dos partes cedió más para llegar al acuerdo final?

–Yo creo que un poco las dos. La verdad es que puse unas exigencias bastantes altas y que económicamente eran muy difíciles de alcanzar. Al final, tanto ellos en cuestión deportiva y técnica como yo en cuestión de exigencias para el profesionalismo que a mí me gustaría en la base bajamos un poco y espero que sea el primer paso de un proyecto que dure años.

–Se va a convertir en el técnico con más poder de la historia del club. ¿Será un reto importante?

–Desde luego que es un reto. También el hecho de que yo sea de aquí, que tenga ese sentimiento con el equipo y el club, y que me importe tanto que las cosas salgan bien y que funcionen, pues probablemente ayude a que esa responsabilidad me ilusione y no me preocupe. Está claro que tengo mucho trabajo por delante, que hay muchas cosas que me gustaría que mejorasen y otras que sigan. Tampoco se trata de hacer cambios muy grandes porque la línea es muy buena pero sí me gustaría cambiar alguna cosa y en esa línea esperemos poder trabajar todo el año.

–¿Hasta qué punto pretende profesionalizar el Balonmán Lalín?

–Para eso todavía nos tendremos que sentar y ver hasta qué punto podemos económicamente invertir en los entrenadores y la gente de la base. Evidentemente, todo eso lo marcarán las líneas económicas. Todavía quedan muchos meses por delante de negociaciones entiendo también con patrocinadores a los que habrá que exponerles el proyecto y a ver con qué cantidad económica nos podremos encontrar de aquí a agosto y septiembre cuando empiecen todas las categorías base, y a partir de ahí mejorar las condiciones de los entrenadores para que todo sea más parecido a un trabajo y, por lo tanto, las exigencias y la calidad sean mayores. Igual este año no podemos llegar a lo que a mí me gustaría pero espero que se vayan dando pasos para que avanzar en este tema y en cuestión de uno, dos o tres años que la base sea lo más profesional posible.

–¿La pretemporada, cuándo?

–Esta semana tendré reuniones con los jugadores para poder asentar las bases del primer equipo y, después, intentaremos pensar en cuándo empezar. Espero cerrar la pretemporada lo antes posible para que todo el mundo se pueda empezar a planificar, por supuesto.

–¿Habrá fichajes?

–Fichajes, seguro que no. Es el momento de invertir los recursos que haya invertirlos en la base del club y en sus cimientos. Y lo que quede que sea para el primer equipo. Es la línea que tenemos que seguir. Con esto no quiero decir que no vaya a haber un equipo competitivo o que no intentemos pelear por estar lo más arriba posible. También todo esto lo marcarán las renovaciones que se realicen o las bajas que tengamos y la continuidad que pueda haber en la primera plantilla, pero fichajes como tal creo que no. A partir de ahí, el proyecto que se vaya alargando para hacerse más fiable y seguro con el tiempo.

–¿Ya existe una fecha fijada para la asamblea de la entidad?

–Hasta donde yo sé todavía no se ha decidido nada. Sí que es verdad que querían hacerla cuanto antes pero no me han comentado fechas, así que entiendo que todavía están intentando cerrar el año.