El minuto 90 de la eliminatoria con el Alondras quedará para siempre grabado en la memoria de la afición del Estradense, pero en especial en la de Mulero, el autor del gol que clasifica a los rojillos para la siguiente ronda del “play-off”.

–¿Qué tal se duerme después de una victoria tan trabajada?

–Muy bien. De hecho, dormí mucho mejor de lo que lo hago normalmente. Cuando volvimos de Cangas paramos en la Praza del Concello pero no acabamos muy tarde porque yo a las once y media o así ya estaba en mi casa.

–Sea sincero: ¿La quería poner en la escuadra cuando disparó en el minuto 90 de la eliminatoria?

–Hombre, la verdad que yo cuando la vi no me pensé a la hora de chutar. Quiero decir que tanto como para ponerla ahí. Yo quise chutar lo mejor posible y afortunadamente salió a la escuadra. A celebrarlo y a seguir en el “play-off”.

–¿Es consciente de haber conseguido el gol más importante de la historia del Estradense por ahora?

–Desde luego. Me siento muy contento, más que nada no porque haya sido el gol más histórico, sino porque al final nos merecíamos pasar a las semifinales tanto nosotros como el público que viajó hasta Cangas para apoyarnos. Por supuesto que me siento muy contento de haber sido el autor del gol y ayudar al equipo en la eliminatoria.

–¿Qué le dijeron sus compañeros al acabar un partido tan intenso y tan complicado?

–Me dieron todos la enhorabuena y que a ver si en el próximo partido del “play-off” metía otro igual. La verdad que estaría bien (risas).

–¿Se esperaba un partido tan extraño como el de O Morrazo?

–Yo desde el banquillo pude comprobar que éramos superiores en todas las fases del encuentro. Al principio nos costó un poquillo coger el ritmo, la verdad, pero cuando lo cogimos y nos encontramos a gusto sobre el terreno de juego fuimos mejores, tuvimos las ocasiones y, a partir de la expulsión, también hay que reconocer que dispusimos de las más claras para hacer gol. Al final, llegó el ansiado premio”.

–¿Se puede decir ya que el Estradense es el rival a batir en esta fase de ascenso tan disputada?

–No sé si a batir o no, pero yo creo que somos de los equipos que más en forma estamos en este tramo de la temporada. Venimos con una racha la verdad es que muy buena pero a estas alturas de la fase todo el mundo es un rival a batir, pero nosotros llegamos en el mejor momento del año. Sí es cierto que ahora es mucho más difícil ganarnos que en otra fase de la liga.

–¿Qué le pareció la cantidad de aficionados que viajaron a Cangas para animarles desde la grada?

–Hay que valorar que a pesar de jugar tan lejos del pueblo la gente hiciera un gran esfuerzo para venir a apoyarnos hasta Cangas y al final se fuera contenta porque ganamos también por ellos. Seguimos todos en el “play-off”, tanto el equipo como los aficionados. Fue algo muy bonito de ver cuando salimos al campo y así es mejor ganar.

–Me comentan que está muy integrado en la vida de A Estrada.

–Tengo que reconocer que hasta ahora no había conocido nada de Galicia pero estoy encantado con esta experiencia que me ha tocado vivir en A Estrada. Sinceramente, no soy de los que le cuesta demasiado adaptarse a los sitios porque soy un chaval que no tiene problemas en ese sentido. Estoy muy contento de vivir en A Estrada. Me gusta mucho cómo es la forma de ser de la gente del pueblo y lo familiar que se muestra. Eso me ha facilitado aún más la adaptación a lo que es el día a día del pueblo y, también, al equipo. El ambiente que hay en A Estrada es muy bueno.