El Club Deportivo Estradense disputa esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en Cangas, el partido más importante de su historia reciente. Los de Alberto Mariano visitan la casa del Alondras Club de Fútbol sin los sancionados Javicho y Martín Sánchez, ni tampoco el lesionado de larga duración, Brais Calvo. La convocatoria se completará con jugadores del “B” en un duelo de cuartos de final del Playoff de Ascenso a Segunda RFEF. que será pitado por el lucense Iván Abel Bruzos. “Estamos deseando que llegue porque son tres semanas sin competir y ya nos toca. Aparte de que, evidentemente, el partido es muy ilusionante y que a todos nos gusta jugar”, señala Mariano horas antes de la cita.

El técnico visitante añade que “normalmente son partidos de mucha tensión. Es difícil que los futbolistas de los dos equipos sean muy precisos. Suelen ser choques donde la gente arriesga poco y tampoco se atreven a hacer lo que hacen el resto del año. Lo normal es que no sea un partido especialmente fluído con balón. Nosotros vamos a intentar que sí lo sea porque forma parte de nuestro modelo de juego”. Mariano abunda diciendo que son duelos que “también se decantan por detalles: un error muy grave de los dos equipos, un balón parado o un despiste. Son partidos para estar muy concentrados, que no es fácil. Pasa con nosotros pero también en una final de Champions. Otro aspecto importante es el mental. Si encajas no se acaba el mundo, porque el partido dura 95 minutos y en este caso puede haber incluso hasta una prórroga. Y si metes pues tampoco te puedes dormir en los laureles”.

En el Estradense lo que más se teme del Alondras es “la veteranía de algunos de sus futbolistas acostumbrados a jugar este tipo de partidos como Iván, Mauro, Aitor o Jesús Varela. Son gente que en situaciones de tensión son un poquito superiores a nosotros”, aunque se confía en poder imponer el estilo de huego antes los de Jorge Otero..

Por último, los de A Estrada estarán hoy arropados en las gradas de O Morrazo por dos centenares de aficionados. Con tal motivo, Alberto Mariano quiso ayer “agradecer al Alondras que nos cediera las 200 entradas y eso demuestra que se trata de un club señor”.

Otero pone en valor el trabajo de Mariano

El entrenador rojiblanco, Jorge Otero, advierte sobre el peligro de su rival de esta tarde. “Es un equipo que siempre nos complica las cosas”, recuerda sobre los dos encuentros disputados con los de A Estrada en la primera fase. Otero pone en valor el trabajo del entrenador visitante, Alberto Mariano, que ha conseguido colar en la lucha por el ascenso a un conjunto que en principio no entraba en las quinielas. “Sólo en la segunda fase han anotado 14 goles en seis encuentros, ganando 15 puntos de 18. Esto demuestra que son un conjunto muy dinámico en ataque y con mucha facilidad para crear ocasiones de peligro”, añade el máximo responsable técnico del vestuario alondrista. El míster del conjunto de Cangas asegura que, tras una temporada extraña “con continuos parones por la pandemia”, la plantilla está deseando comenzar por fin el playoff. “Estamos muy ilusionados. Nos ganamos estar en esta posición sobre todo en la primera fase de la liga, en la que estuvimos a un buen nivel y superamos todas las expectativas. Ahora nos llega el examen final”. La convocatoria local la integran Martín, Nucho, Diego, Darío, Pablo, Aitor, Manu, Yahvé, Sergio Santos, Cacheda, Iván, Luismi, Mauro, Jonás, Millán, Samu, Firi, Jesús y Jorge.