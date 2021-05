“Tuvimos un nivel físico más alto en la primera vuelta”

–¿Cómo se encuentra el vestuario después de la última derrota?

–Es un mazazo grande para todos. Nuestra aspiración era intentar salvarnos sabiendo de nuestras limitaciones porque tenemos un equipo calcado al de Primera Nacional. Salió mejor la primera vuelta y, también, nos afectaron las muchas lesiones que tuvimos todo el año.

–Parece que hay más nivel en esta fase que en la anterior, ¿no?

–Podría parecerlo pero a mi no. Sin embargo, lo que sí me apareció es que teníamos un nivel físico más alto, no llegamos a tener lesiones y estábamos todos y pudimos competir mejor que en la segunda vuelta. Fue una lástima porque por un partido no nos metimos arriba.

–¿Esta Plata es como la que le tocó jugar en ocasiones anteriores o está muy cambiada?

–La Plata es una división dura porque, aunque no hay equipos súper profesionales, sí ves que en casi todos siempre hay dos o tres jugadores que se dedican exclusivamente a esto y son los que marcan la diferencia a la hora de la verdad.

–En caso de que se consuma el descenso, ¿cuánto cree que se tardaría en volver a esta categoría?

–Va a depender del equipo que se presente para el año si llegamos a bajar. Puede suceder que volvamos a estar ahí otra vez o a lo mejor volver a tardar otros 25 años en volver a subir. Al trabajar con gente de la casa dependemos mucho de las remesas que vayan saliendo de abajo y que no se vayan.

–¿Hay recambio a la vista?

–No te puedo decir porque este año no los pude ver. Lo que está claro es que vivimos de eso. Siempre hay un par de jugadores que se pueden aprovechar, la verdad. Parece que hay buena remesa infantil. El problema siempre es conseguir que sigan y que no se vayan para estudiar fuera o si lo pueden compatibilizar deporte y estudios.

–¿Seguirá Pablo Cacheda?

–Yo espero que sí. No creo que vayan a encontrar otro entrenador que se lleve tan bien con la plantilla. Sinceramente, de los entrenadores que trajeron anteriormente a Pablo hay una diferencia abismal. Es uno más en el equipo pero sabe diferenciar su labor de entrenador. También es lógico que le salgan novias porque con él dejamos una buena imagen por España adelante.

“Es hora de dejarle paso a Juan Lago”

–¿Ya decidió su futuro?

–A mi ya me va llegando la hora de dejarlo. Ya tengo una edad, tengo también un trabajo y negocios con mi hermano, y el balonmano te resta mucho. En principio, me gustaría apartarme y dejar paso a gente que está muy bien

–¿Lo dice por Juan Lago?

–Desde luego. Es un chaval que tiene unas características y un potencial increíble. Creo que a lo mejor es la hora de dejarle paso a Juan Lago y creo que él podría dar un salto para sentirse importante dentro del equipo. Todos pasamos por eso y sinceramente pienso que este momento es el ideal.

–¿No cree que esta temporada las lesiones han impedido poder ver al mejor Roberto Álvarez?

–Nunca se sabe. Como te decía antes, los años no pasan en balde y sí es cierto que este año he tenido –y sigo arrastrándolas– lesiones inoportunas que o bien me apartaron del equipo o bien no me dejaron jugar con la tranquilidad que se necesita para poder estar al máximo nivel. Son gajes del oficio.