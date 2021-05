Alberto Mariano enfiló el túnel de vestuarios del Estadio Municipal tras el pitido final y tras los protocolarios saludos con los rivales. El entrenador del Estradense se recluyó durante unos minutos en los vestuarios mientras sus jugadores y la afición disfrutaban del merecido premio de llegar, por primera vez en la historia del club, a un play off de ascenso a Segunda RFEF. “Casi me da un infarto. Estos tíos me van a matar”, bromeaba ayer en frío sobre todo lo vivido en esa histórica y agónica victoria ante el Racing Villalbés que los dejó como líderes de la fase de ascenso, por delante del Choco, también clasificado para el play off.

Los rojillos tendrán ahora dos semanas por delante para preparar la primera ronda. Antes, el próximo domingo, conocerán a su rival. Las opciones son el Alondras o el Somozas. Se jugará a un único partido y lo harán como visitantes. En caso de empate al final de la prórroga no habrá penaltis, sino que pasará el equipo local. Si el Estradense supera esta ronda le aguardaría otra. En este caso su rival sería el Arosa o el Polvorín. De nuevo se jugaría con las mismas condiciones, es decir, como visitantes. A los de Alberto Mariano todavía les quedaría un tercer peldaño para llegar al ascenso. Sería contra el vencedor del otro cuadro de play off.

Será un camino largo y complicado para el Estradense, con rivales la mayor parte llamados a pelear por el ascenso y con presupuestos muy superiores. Sin embargo, tras la victoria de ayer y tras sumar 15 puntos de 19 posibles en la fase de ascenso, en el vestuario de equipo rojillo se repetía la misma palabra “ambición”. Desde el club apuntan a que la presión está en el lado contrario, pero su buen momento de forma, con diez victorias, un empate y dos derrotas en las últimas trece jornadas, lo convierten en un rival a tener en cuenta en este play off de ascenso.

“Somos ambiciosos pero debemos tener los pies en la tierra. Debemos pensar solo en el siguiente partido y, si pasamos, en el siguiente”, afirmó el entrenador compostelano, quien una vez más elogió el papel realizado por sus jugadores y, especialmente, su cohesión como equipo. “Este grupo es tremendo. Todos se apoyan y la gente que entra lo da todo. Me llenan de orgullo y los resultados están ahí. Llevamos tres meses finales increíbles”.

Para Mariano, la evolución del Estradense a lo largo de la temporada se explica en muchos factores. Uno de ellos es la madurez que fue ganando un bloque muy joven. “Este partido a principio de temporada lo habríamos perdido pero este equipo ha ido ganando en madurez. Teníamos claro que era un partido que había que ir madurando y que al final íbamos a tener nuestras ocasiones”, explicó.

Los rojillos iniciaron ayer los entrenamientos con vistas a la primera ronda del play off pero ese trabajo comenzó con malas noticias. La federación les comunicó que tanto Javicho como Martín Sánchez no podrán jugar esa primera ronda al cumplir ciclo de amarillas, a pesar de que se les había comunicado que los jugadores pasarían limpios de amarillas a la siguiente ronda. Esas bajas se unen a la Brais Calvo por lesión. Los rojillos recuperarán a Ube y esperan también poder contar con Vicente. Están pendientes además de Porrúa, quien jugó con molestias contra el Villalbés y tuvo que salir en el descanso.

TOÑO CAMBA

El presidente del Estradense, Toño Camba, reconoció su “orgullo” por lo realizado por el equipo a lo largo de la temporada y el pasado domingo ante el Villalbés. “Los días anteriores le recomendé a todos los vecinos de A Estrada que viniesen al campo, aunque no fuesen aficionados al fútbol ni al Estradense. Vi a mucha gente en el campo que no suele venir y me alegro de que lo hiciesen. Fue un partido histórico. Son cosas que hay que estar ahí y vivirlas”, manifestó. “Se me pone la piel de gallina de ver el grupo que forman estos jugadores y como luchan”.

El dirigente llevaba horas de locura tras su victoria, con innumerables llamadas de felicitación llegadas de diferentes partes. Camba mira ahora a lo que les queda por delante, pero asumiendo que el Estradense es el equipo que menos presión tiene de los seis que disputarán la fase por el ascenso a Segunda RFEF. “Son partidos para disfrutar sin ningún tipo de presión. Sin embargo estos jugadores están muy ilusionados y enchufadísimos. Sigo confiando en ellos y creo que este equipo nos puede dar muchas alegrías”, manifestó el dirigente.

JUANÍN

El mediapunta del Estradense, Juanín, anotó el tanto que abrió la victoria en el minuto 87. No es algo nuevo para él, ya que marcó cinco goles en los seis partidos de la fase de ascenso. “Esto es una locura”, afirmaba ayer el jugador de Balboa. “Nunca viera el campo rugir así. Cuando marqué el gol no me escuchaba. Solo escuchaba los gritos de la gente. Fue increíble ver a toda esa gente saltando y abrazándose. Estoy muy feliz por haber marcado un gol que sirvió para hacer historia”. Juanín destaca el gran papel realizado por el Estradense en esta fase de ascenso, con cinco victorias en seis partidos, y se muestra ambicioso a la hora de afrontar el play off. “Vamos a por el ascenso. Estamos en un gran momento, tenemos un grupo fuerte y grandes jugadores... Ahora hay que ir a muerte”, afirmó. El centrocampista explicó que el Estradense cuenta con una ventaja con respecto a sus rivales, no cuenta con la presión de tener que lograr el ascenso. “Tenemos que disfrutar. Los que están presionados son ellos. Necesitamos ser ambiciosos”, manifestó.