El Estradense escribió ayer una nueva página en su historia. Nunca el equipo rojillo había llegado tan alto, una gesta que a estas alturas, ya ha agotado adjetivos positivos. Los de Mariano derrotaron al Racing Villalbés, en un cara a cara en el que estaba en juego un puesto entre los seis equipos que disputarán el play off de ascenso. No fue su mejor partido y seguramente lo más justo pudo haber sido un empate que habría valido a los visitantes y por el que apostaron durante toda la segunda parte. Sin embargo, el Estradense tiene algo especial esta temporada. La mezcla de calidad, corazón e inteligencia táctica ha dotado al equipo que dirige Alberto Mariano de esas sensaciones que siempre acompañan a los equipos ganadores.

La victoria ante el Villalbés se escribe entre batallas y opuestos. Los de Lamas, un equipo hecho para estar arriba y con un bloque de calidad y fuerza, se toparon delante con un Estradense cogido entre algodones. La batalla final llegaba con las bajas de Brais Calvo y Ube, con Vicente con el alta voluntaria en el banquillo por si era necesario y con Porrúa forzando a pesar de sus molestias y teniendo que salir en el descanso. Sin cuatro de los hombres llamado a poner luz, el juego de los rojillos fue más oscuro que nunca. Esa falta de ideas llegó en el peor momento posible, ante un rival cómodo en su propuesta defensiva y al que le valía el empata para pasar de fase.

En ese marco, los visitantes, como era de esperar, se movieron más cómodos, especialmente en una primera mitad en la que por momentos fueron superiores al Estradense. El equipo lucense sorprendió de inicio con una propuesta adelantada y llevando el peso del juego. Ayudó a ello el nerviosismo que reinó en el equipo local. Los rojillos eran incapaces de dar dos pases seguidos y carecían de la pausa y el acierto para superar la presión visitante.

Las subidas de Buyo por la izquierda, con los apoyos de Pedrosa y Santi, les dieron las mejores ocasiones, con un remate alto del delantero como la más destacada. Los rojillos mientras, veían como su entregada afición se conformaba con aplaudir un pase largo de Porrúa a las manos de Rumbo o el primer córner.

El partido cambió sin embargo a partir de una lesión, la de Santi. Su salida obligó al Villalbés a cambiar su planteamiento y, perdida su referencia arriba, dieron un paso atrás sobre el terreno de juego. A partir de ahí, fue el Estradense en el que tuvo el balón, aunque incapaz de llegar a la meta rival. Seguía siendo el Villalbés el que llevaba más sensación de peligro, especialmente con rápidas contras.

La única ocasión de peligro del Estradense llegó al filo del descanso, con un remate de Carabán en una jugada a balón parado, que terminó después en una volea alta de Ánder.

En la segunda parte, el partido entró en el terreno que más convenía a los visitantes. Hubo mucha lucha, pocas ocasiones y la sensación de que minuto a minuto se acercaba el punto y final a la gran temporada del Estradense. Los rojillos eran incapaces de superar la ordenada defensa de los lucenses y Rumbo ganaba solo protagonismo con sus pérdidas de tiempo en los saques de puerta. La única vez que tuvo que lucirse fue en un disparo lejano de Javicho que despejó a córner.

Mariano fue quemando sus naves, con la salida de Edu para jugar con dos delanteros, y la apuesta no salió mal. El delantero se convirtió en un incordio con su lucha para la defensa visitante y por ahí llegó la acción clave. Edu ganó un centro en el área pero su disparo pegó en Muíña. El veterano central se durmió a la hora de despejar el balón y el delantero se lo robó. Su centro lo remató Juanín de cabeza. Corría el minuto 88 y el Villalbés se lanzó a la desesperada. Hubo nervios y varios centros peligrosos, pero el partido murió con una contra en la que Edu ganó el balón para la carrera de Juanito. Solo ante Rumbo la cedió atrás para el gol de Ángel.

Los rojillos tendrán que esperar ahora al próximo fin de semana para conocer su rival en la primera ronda del play off. Será Alondras o Somozas, en campo contrario y a partido único.