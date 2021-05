El Estradense tiene hoy una cita con la historia. Un partido a todo o nada en el que, pase lo que pase, ya se han ganado un puesto de honor en las crónicas futuras. Los rojillos decidirán hoy lo que harán en el día de mañana. Una victoria los llevaría a jugar un play off de ascenso a Segunda RFEF, una competición con muchas mayúsculas para un equipo cuyo objetivo era la permanencia y que hace dos temporadas militaba en Preferente. Por contra, una derrota adelantaría las vacaciones antes del tiempo, dejando el el buen regusto de una temporada para el recuerdo.

El ser o no ser del Estradense en esta gran temporada se decide en 90 minutos. A partir de las 18.00 horas y ante su afición, los de Alberto Mariano reciben al Racing Villalbés en un partido a cara de perro. A los rojillos solo les vale la victoria para asegurarse el pase al play off, mientras que al conjunto lucense le llega con el empate. Eso deja el peso del partido en manos de un Estradense que llega a esta jornada final de la fase de ascenso con números de récord. De sus últimos doce partidos los de Mariano han ganado nueve, empatado uno y perdido dos, un registro que explica en gran medida su derecho a jugar esta final dependiendo de sí mismos. Estos números contrastan con los de un Villalbés que está firmando una fase de ascenso para olvidar. Comenzaban con una cómoda renta sobre sus rivales y con pie y medio en el play off pero solo fueron capaces de ganar un partido y empatar otro en las cinco jornadas.

El encuentro supone una final más en la cuenta de un Estradense que lleva ya muchas jornadas moviéndose en el filo de la navaja y acumulando mucho desgaste mental. A pesar de ello, Alberto Mariano destacó la gran moral con la que afrontan esta final. “Vamos a intentar aprovechar una oportunidad que nos hemos ganado. Será un partido bonito, y más en casa y ante nuestra afición”, afirmó. El técnico se refirió precisamente a su afición como una de las claves de esta final. “La afición tiene que ser una vez más nuestro gran aliado. Estoy seguro de que nos van a ayudar en los malos momentos y nos acompañarán en los buenos. Su aliento es fundamental. Lo importante es que puedan disfrutar del partido y que el equipo pueda regalarles una victoria”, argumentó.

En el plano deportivo, el Estradense afronta este partido con dos importantes bajas, la del sancionado Ube y la del lesionado Brais Calvo. Además, el capitán Vicente llega justo después de pedir el alta voluntaria por un esguince de clavícula. Todo apunta a que esperará su oportunidad en el banquillo. “Algo inventaremos pero vamos a cambiar lo mínimo lo que funciona. Parte del éxito del equipo es que todos están enchufados y todo el mundo aporta, así que confío en los que saldrán”, explicó Mariano.

El técnico no espera regalos de Choco y Bouzas así que apuesta por derrotar a un Villalbés sólido a nivel defensivo y que se mueve bien en partido trabados y de ritmo lento, algo que intentarán evitar los rojillos.

Carabán “Es la primera vez que juego un partido así”

El central del Estradense destacó la ilusión que reina en el equipo por superar a un rival al que ya vencieron en la primera vuelta. “Demostramos que les podemos hacer daño y en casa estamos en una buena racha”. Carabán reconoció que hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de jugar un partido de esta importancia.

Brais Vidal “Una vez aquí, debemos ser ambiciosos”

“Todos firmábamos la permanencia y debemos disfrutar pero, una vez aquí, debemos ser ambiciosos”, argumentó el centrocampista del Estradense al hablar de la final de hoy. “Estoy con más ganas que nervios de que llegue”. “Debemos llevar el partido a nuestro terreno. Ser duros, intensos y hacer daño donde sabemos”, afirmó.

Javicho “Estoy disfrutando como un enano”

El veterano jugador reconoció que va a disputar “uno de los partidos más bonitos que viví en mi carrera”. La oportunidad de seguir haciendo historia con el Estradense y de hacerlo ante su afición son alicientes para un partido “que debemos disfrutar sin presión”. “Estoy disfrutando como enano de todo el camino que hicimos hasta aquí”.

Porrúa “Sería un bonito broche a una gran temporada”

“Muchos nunca tuvimos la oportunidad de jugar partidos como este y estamos con muchas ganas. Creo que el equipo está preparado para esta final”, afirmó un Porrúa que considera clave mantener sus señas de identidad en las últimas jornadas. “Ganar y meternos en ese play off sería poner un bonito broche a una gran temporada”.

Cascallar “La afición será una pieza clave”

El meta del Estradense recordó la difícultad de llegar a este punto y más para un equipo que partía con el objetivo de la permanencia. “Todo el mundo sueña con jugar un partido así, y más en casa. La afición será clave. Esperemos que el campo esté lleno. Intentaremos darles una alegría dando un paso más hacia el play off”.