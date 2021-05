“Estos partidos se juegan una vez en la vida y muchos ni siquiera tienen la oportunidad de jugarlos”, explica Víctor Vicente analizando la final que disputarán el próximo domingo contra el Racing Villalbés con un puesto en el play-off final en juego. “Los viejos sabemos lo importante y lo bonito que es estar en partidos así. Para los jóvenes sin embargo es una oportunidad de disfrutar y de vivir algo que les quedará para siempre”, añade con con ese tono que siempre acompaña un capitán que suma 17 temporadas en el club.

Sus palabras explican en gran medida la decisión que tomó esta semana. El de Vinseiro se ha puesto a disposición de Alberto Mariano cuando ya se le daba por descartado para la final del domingo. El centrocampista sufrió un esguince de clavícula en el partido que enfrentó a ambos equipos en la primera vuelta y las sensaciones a partir de ahí no fueron buenas. Las dos primeras semanas fueron de mucho dolor en la zona. En esta, el dolor remitió un poco pero no lo suficiente.

“El médico me dijo que era muy justo, que podría volver la próxima semana pero para la semana a lo mejor no jugamos. No me servía, así que pedí el alta voluntaria”, explica. El capitán del Estradense reconoce que en estos momentos no está bien. Tiene molestias y le duele el brazo en los choques pero quiere intentar ayudar al equipo ante el Villalbés.

Uno de los motivos para forzar su regreso son las bajas. La derrota ante el Fabril del pasado domingo dejó la larga lesión de Brais Calvo por un esguince de tobillo y la sanción de Ube tras ver la quinta amarilla. Sin él, Mariano perdería a los tres jugadores que han venido alternándose en las últimas jornadas junto a Brais Vidal en la medular. “Tuvimos mala suerte”, lamenta el capitán, quien destacó sin embargo que la plantilla cuenta con jugadores que se pueden adaptar a esas posiciones. “Si estuviesen Ube y Brais yo no haría tanta falta. A lo mejor no estoy para salir desde el inicio pero sí puedo estar en el banquillo para dar una opción y aportar mi granito de arena”.

El cuanto al reto que tienen por delante, Vicente aguarda un partido “a cara de perro” en el que será clave marcar el ritmo que mejor les conviene. “Tenemos que salir fuertes desde el primer minuto y ponerle mucho ritmo al partido. Se está viendo que llegamos más enteros que nuestros rivales al final de los partidos, así que necesitamos un ritmo alto y escapar de un partido trabado”. Para el capitán, una de las claves estará en la efectividad de cara al gol. “Si logramos marcar pronto nos daría mucha tranquilidad”, reconoció.