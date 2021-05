El retorno de los Irmandinhos

Será un momento especial para el equipo estradense, que contará para la ocasión con un equipo formado por numerosos históricos de la entidad. Gente como Corba, Yupe, Kanario, Chovi, Peter, Juve, Miguel, Marcos o Rey defenderán la elástica de los Irmandinhos, dentro de una plantilla formada por 18 jugadores. El próximo domingo –previsiblemente en horario de mañana– se estrenarán en esta competición recibiendo en A Estrada a un viejo “enemigo”, el Estrela Vermelha. El conjunto compostelano, con el que mantuvieron duras batallas en el pasado con títulos en juego, llegará con una plantilla con muchas bajas pero igualmente peligrosos. La competición la completan Keltoi, con dos equipos; Auriense, con otros dos equipos, Fillos de Breogán y Cambados.

Desde el equipo estradense explicaron que esta vuelta a los terrenos de juego viene motivada por la mejoría a nivel sanitario por culpa de la pandemia. Irmandinhos descartó hace unos meses la posibilidad de disputar la Liga Gallega, una competición organizada en el tramo final de la temporada, con muchas bajas con respecto a ediciones anteriores, y con muchos equipos uniéndose para conformar plantillas lo suficientemente amplias. En este caso sin embargo, el torneo de copa implicará solo disputar unos tres partidos, algo que los integrantes de la plantilla estradense estuvieron dispuestos a asumir. “Es gente que ya formó parte de este equipo en el pasado, muchos de ellos desde el principio, y que tenían ganas de volver a jugar al fútbol gaélico y de volver a juntarse. Esto ya se estaba alargando mucho”, explicó Corba.

La intención de los Irmandinhos era realizar algún entrenamiento previo al partido a lo largo de esta semana, aunque recordaron que su principal intención es disfrutar del regreso a los terrenos de juego y de volver a jugar juntos, además de hacer algo de ejercicio. Destacaron en este sentido que se van a enfrentar a rivales mucho más rodados, ya que algunos de ellos ya disputaron la competición de liga.

Quien no estará en esta copa Old Galicia será el equipo femenino, que ya no disputó la última liga antes de la pandemia por falta de efectivos.