–¿Qué valoración hace de esta temporada tan atípica para todos?

–Si somos objetivos, esta temporada ha sido fantástica. Nos queda un punto agridulce porque acabamos empatados con el primero pero yo creo hubiéramos jugado o no la fase, la valoración de la temporada es fenomenal porque el objetivo del inicio con un grupo tan joven y tan nueva no era otro que mantener la categoría e ir mejorando poco a poco y competir al máximo. Llego un momento que estando tan arriba intentamos quedar lo más arriba posible. Disfrutar de ser primeros hasta la penúltima jornada fue algo realmente increíble de poder vivir.

–¿Cuál es el plan de trabajo después de acabar la competición?

–El lunes entrenamos y nos reunimos con los chicos para valorar qué vamos hacer. Hay tres jugadores que son Júnior a los que les quedan unos cuatro partidos más final four y un posible campeonato de España, así que van seguir entrenando con su equipo pero con el resto de jugadores empezaremos un trabajo de post-temporada con tres o cuatro días de trabajo a la semana en función de la carga estudios porque muchos son universitarios. La idea es entrenar todo lo posible porque es bueno para ellos y ellos también quieren seguir.

–En su caso particular, ¿sabe ya algo de su futuro profesional?

–No lo sé. Son cosas que normalmente en el club se hablan a final de temporada y hasta que acabe la ACB y demás no tengo ni idea. Nosotros estamos pensando como siempre en los próximos meses de entrenamiento porque cuando estás comprometido e implicado con un grupo, al final la cabeza acaba pensando en eso de forma exclusiva. No sé lo que pasará, la verdad te lo digo.

–¿Ya hay bajas o altas previstas?

–También es pronto. Si que es verdad que hay algún chico que seguro seguirán porque es Júnior. Hay algún otro que es de Santiago que lo lógico es que siga, pero después hay algún jugador que está becado como Jofresa, Martín y demás, que son casos que hay que tratar con un poco más de detalle. Estamos muy contentos con todos y la idea es que no haya tantos cambios como sucedió en la temporada 2019-2020.

“Estoy seguro de que habrá público el año que viene”

–¿Habrá público la próxima temporada en la Liga EBA? –Mi opinión porque al final depende del nivel de vacunación y los protocolos y demás. Personalmente creo que, aunque no sea la totalidad, no creo que empecemos el próximo campeonato sin nada de público. Yo estoy seguro de que habrá público el año que viene pero es mi opinión. Que tengamos un 20 o 30 por ciento de público en las gradas no quita que sea la normalidad y me imagino que el año que viene algo tenga que mejorar la situación.