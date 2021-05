El Estradense gastó el pasado domingo su primera bala para meterse en el play off final por el ascenso a Segunda RFEF con su derrota por 4-0 en el campo del Deportivo B. Con este resultado, los rojillos se jugarán el todo o nada el próximo domingo contra el Racing Villalbés. Será un cara a cara con el líder en el que uno de los dos puede quedarse fuera. Por detrás, acecha el Choco e incluso el Rápido de Bouzas, que puede meterse en la pelea de la última jornada si vence entre semana en su partido aplazado con el Silva. Son muchas las opciones en esa jornada final, pero a los rojillos solo les vale ir a por un resultado, la victoria.

“Se pueden dar muchas circunstancias pero lo más importante es que es un partido para que la afición disfrute. El partido tiene que ser una fiesta y nosotros tenemos la misión de que también lo sea en el campo”, afirmó el técnico compostelano Alberto Mariano. El choque, que se disputará en el Municipal de A Estrada el domingo por la tarde en horario unificado con respecto a los de sus rivales, enfrenta al primero con el segundo clasificado. El Villalbés manda en la tabla con 44 puntos por los 43 del Estradense y los 42 del Choco, que recibe al Silva. Lo curioso es que los cuatro dependen de sí mismos para meterse en la fase final.

Al Villalbés le llega con un empate para asegurar su pase. Al Choco por su parte no le vale otro resultado que no sea ganar. El Estradense por último será primero si gana el partido. Si empata, se metería si el Choco no logra vencer su partido. “No podemos pensar en el empate. Solo nos vale ganar”, afirmó Mariano. “A ellos sí que les llega el empate pero no creo que vengan aquí a especular. Sería arriesgado que lo hiciesen contra un equipo que este año metió 48 goles y que necesita poco para marcar”, añadió a la hora de analizar la final del próximo domingo.

Los rojillos apuestan ahora por pasar página del mal partido ante el Fabril. “Fue un resultado justo, aunque un poco abultado. No estuvimos bien. Fue un partido malo en muchas facetas”, afirmó Mariano.

El Estradense afronta a final del domingo con dos bajas importantes. Una la de Brais Calvo, que sufrió un esguince ante el Fabril y tendrá complicado volver a jugar esta temporada. La otra es la de Ube, sancionado tras ver su quinta tarjeta amarilla. Los rojillos recuperan a Brais Vidal y aguarda por la recuperación del capitán Vicente para recomponer su medular.