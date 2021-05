Pablo Cacheda no está contento con el rendimiento de los suyos en Zarautz: “Jugamos unos primeros 40 minutos para olvidar. Creo que no salimos con el tono que necesitaba el partido. Se demostró que ellos estaban bien pero también es cierto que se les hizo un poco largo y ahí tuvimos nuestras oportunidades al final. No estuvimos acertados en ataque, en general, y a pesar de estar bien defensivamente con un Tomás que estuvo estupendo, pues no nos dio con lo poco que hicimos en ataque”.

El entrenador del Disiclín Balonmán Lalín se apunta al optimismo para lo que resta de fase diciendo que “hay que aprovechar para disfrutar de los partidos que faltan y mantener el mayor tiempo posible las opciones de salvación. Está complicado pero no perdido. Creo que vamos a depender de nosotros mismos y que si somos capaces de ganar los partidos que nos quedan probablemente tengamos muchas opciones de salvarnos todavía”.

Y sobre el arbitraje del sábado añade que “creo que en todo el año no nos están ayudando en absolutamente nada. Tampoco entro en ese tipo de disputas pero está claro que somos el Lalín y eso a veces se nota. Son cosas con las que no podemos pelear y tampoco creo que vayan a influir en el descenso o la salvación. La acción de Pachi no es de roja ni mucho menos con el nivel de intensidad del partido y tuvo mala suerte porque no duró más de 5 minutos en la pista”.

La mala noticia fue la lesión de Porto, con un tirón en el isquio, y que podría tener una pequeña rotura de fibras a la espera de confirmación médica.