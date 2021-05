Buena actuación de los jugadores del CB A Estrada este fin de semana en Benalmádena durante el Internacional de Bádminton de esta localidad malagueña. En el dobles mixto Sub 17, Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla se hicieron la medalla de oro. Sanjurjo volvió al podio andaluz tras conseguir la medalla de plata en dobles masculino Sub 17 con Iago Martínez e Iziar Barcala fue tercera en el dobles femenino mixto Sub 15 con Paula Yedra. Los estradenses estarán el próximo jueves en el Internacional de Ibiza.