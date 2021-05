Volvió a la senda del triunfo el Fabril, que no le dejó celebrar el playoff al Estradense. Los visitantes no merecieron tanto castigo, pero estuvieron a merced de un Depor que llevó las riendas en todo momento. Con el 1-0 aún en los últimos veinte minutos, el Estradense tiró la casa por la ventana para intentar remontar y amarrar la plaza de promoción, pero no estuvo fino de cara a puerta y el conjunto blanquiazul hizo sangre a la contra.

Empezó frío el partido en Abegondo entre dos conjuntos que no querían mostrar sus cartas desde el principio. El Estradense no acababa de entrar bien al choque y el Fabril lo aprovechó para dominar el centro del campo. Con el paso de los minutos, el dominio local, poco a poco, se transformó en llegadas y finalmente en el 1-0. Aquí sí reaccionó el conjunto de A Estrada, que se puso las pilas para intentar replicar con el 1-1 y dejar aún tiempo para darle la vuelta al marcador de forma definitiva. Pero los minutos pasaban y el Depor no le concedía apenas comodidad a su rival.

Con los últimos veinte minutos ya en juego, el Estradense lo arriesgó todo para intentar empatar, pero el conjunto de La Coruña lo gestionó muy bien. Tanto, que cerraron el marcador para convertirlo en una goleada. Al final, triunfo importante del Depor para recuperar sensaciones ante un Estradense que lo acarició con la palma de la mano y se le acabó escapando de forma estrepitosa.

Duro golpe para un Estradense que tendrá que hacer borrón y cuenta nueva de cara a la última jornada, que se disputará el próximo domingo. Un partido tremendamente complicado, ya que reciben a un Villalbés que también se juega sus opciones de participar en el play off de ascenso a Segunda Federación. El Estradense depende de sí mismo para ocupar una de las dos posiciones que otorgan la clasificación. Todo lo que no sea sumar los tres puntos obliga a estar pendiente de otros resultados, ya que el Choco está a un punto y se mide al Silva, y el Rápido podría quedarse a dos y recibe al Deportivo Fabril.